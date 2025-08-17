Esposa de LO se instala en España

Ciudad de México.- Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, se mudó a España junto con su hijo Jesús Ernesto, de acuerdo con información del diario español ABC.

Según reportes del periódico, Gutiérrez Müller vivirá en el exclusivo barrio La Moraleja, que cuenta con jardines y campos de golf, mientras que su hijo, de 18 años, estudiará en la Universidad Complutense de Madrid.

En la nota, la esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid, el medio español recordó la polémica registrada en 2019 cuando el entonces presidente López Obrador y su esposa —Beatriz— exigieron a la corona española que admitiera “su responsabilidad histórica por ofensas realizadas durante la conquista”.

Además, insistió en una disculpa pública, lo que generó tensiones entre los gobiernos de México y España.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de la también escritora sobre su cambio de residencia a Madrid, aunque se han publicado diversos reportes en medios sobre su solicitud de nacionalidad española.

La esposa del expresidente López Obrador se habría amparado bajo la Ley de Memoria Histórica de España, que permite que los extranjeros que tengan ascendencia directa de ciudadanos españoles emigrados a otros países puedan tramitar en las embajadas y servicios consulares del país ibérico sus solicitudes para ser candidatos a la ciudadanía española y europea.

Lo anterior, se cumple a partir de que demuestren el vínculo consanguíneo con españoles en su familia.

La noticia sobre la intención de Gutiérrez Müller generó reacciones en España, donde personajes como el periodista y escritor Arturo Pérez-Reverte señaló que la esposa de López Obrador se muda a Madrid “violentando su honrada conciencia indigenista, imagino. Y la de su no menos honrado esposo”, posteó el novelista.