Mujer intentó surtir de a gratis su despensa

Una mujer que intentó surtir gratis su despensa en Bodega Aurrerá, fue detectada por personal de seguridad que la entregó a policías municipales y ahora está a disposición de las autoridades por el intento de robo de mercancía valuada en más de tres mil pesos.

El hecho se registró la tarde del viernes en la tienda Bodega Aurrera ubicada en bulevar Españita, en la colonia Jardines del Sur, donde personal de seguridad solicitó la intervención de la Policía Municipal al detectar a una mujer que salió del área de auto cobro con un carrito lleno con mercancía diversa, que no pagó.

Los agentes municipales intervinieron para informar a la implicada de nombre Amelia “N” de 51 años de edad, de los señalamientos en su contra; al solicitarle el ticket de compra no lo mostró, aceptando que había salido sin pagar la mercancía y fue entonces que se realizó el evalúo de los productos, dando un total de 3 mil 682 pesos.

En especial la mujer llevaba artículos de limpieza y alimentos envasados, por los que no pensaba pagar pero desde un inicio el personal de seguridad le dio seguimiento a través de las cámaras de vigilancia.

Posteriormente la mujer fue informada del motivo de su detención y trasladada a la Fiscalía General del Estado para que se le defina su situación legal.