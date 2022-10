Emotivo reencuentro

Ciudad de México. - Michael J. Fox y Christopher Lloyd se convirtieron en todo un ícono en los 80 gracias a la saga “Volver al futuro”; y ahora, 37 años después, volvieron a reencontrarse para sorprender a fans en la Comic Con de Nueva York este fin de semana.

Si bien es cierto que, a pesar del tiempo, seguidores de estas cintas vieron a Marty McFly y el Doc una vez más en el escenario, muchos también apreciaron que, por desgracia, actores ya no lucen como en sus buenos tiempos, sobre todo Fox, quien ha vivido momentos muy difíciles debido al Parkinson que le fue diagnosticado hace poco más de 30 años.

Pero ni la enfermedad ni las complicaciones de salud que le ha provocado, han logrado arrebatarle a Michael la actitud que tiene ante la vida; él mismo reconoció que ve su situación como un regalo:

“El Parkinson es un regalo, y no lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, dijo en un video que ya ha sido viralizado en redes sociales.

De hecho, el actor dijo en el panel que durante el último año había sufrido lesiones, incluyendo algunas en las mejillas, manos, un codo, un hombro y ambos húmeros, de modo que ha pasado por momentos difíciles. Aun así, se mostró optimista y agradecido.

“Si puedes encontrar algo de qué estar agradecido, lo que sea, si puedes encontrar algo y decir ‘esto es bueno, hay un mundo de problemas, pero esto es bueno’, si puedes hacer eso, la vida deja de ser un caos y va a mejorar para siempre”, dijo, con lo que recibió ovación.

Son pocas las películas que marcaron tanto a los 80 como “Volver al Futuro”, saga dirigida por Robert Zemeckis que conquistó con rock and roll, patinetas y viajes en el tiempo.

Es por eso que la reunión los actores en la Comic Con 2022 fue un momento emotivo que despertó diversas muestras de admiración.

Pueden leerse en TikTok, comentarios como “¡Los amoooo! Volver a futuro es y será mí película favorita. ¡Perdí la cuenta de cuántas veces la vi!”; “Ellos van a ser íconos de la cultura pop por siempre. Ya son leyendas”, así como algunas opiniones divertidas: “El Doc creo que sí va y viene del futuro, porque no cambia, sigue casi igual”.

Cabe mencionar que Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en 1991, es decir, cuando tenía apenas 30 años, y en años recientes ha declarado que su memoria a corto plazo y sus habilidades motoras se han visto fuertemente afectadas.

Usuarios de TikTok le han dedicado algunas palabras de apoyo.