En 8M, Yeri Mua llama a recordar feminicidios en México

Yeri Mua señala que el 8M es para quienes no están y denuncia abusos y desigualdad.

Por El Universal

Marzo 08, 2026 05:50 p.m.
A
En 8M, Yeri Mua llama a recordar feminicidios en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- La reguetonera

Yeri Mua
escribió un mensaje dedicado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


. Para la cantante, el 8M trasciende de las diferencias que puede tener con algunas de sus colegas, o con otras mujeres por las que -alguna vez- se haya debatido algún amor; para ella, este día tiene que vivirse con la conciencia de todas aquellas mujeres desaparecidas o que han perdido la vida por la violencia acometida en su contra.
Como muchas figuras públicas, Yeri Mua también decidió pronunciarse con respecto al 8M. Franca, como suele ser, reconoció que, en el pasado, ha protagonizado desencuentros con varias mujeres y que, en varias de esas ocasiones, ha sido ella quien ha procedido de la forma incorrecta, aunque destacó que eso no impide que haga conciencia y tenga claro la importancia de conmemorar esa fecha.
"Al chile, no quiero sonar hipócrita, porque, de cabr*nas, yo sí he sido culerill* con ´rucas´ que me caen mal (...), yo sí he sido una hija de perra, una que otra vez, pero siento que el día de hoy no es sobre caernos bien todas o estar de acuerdo todas", escribió.
En un tono más serio, la veracruzana habló de la importancia de tener en cuenta que, gran parte de las mujeres que salen a marchar y alzar la voz es porque perdieron a una de las integrantes de su familia -o círculo más cercano-, debido a los feminicidios que nuestro país, en los últimos siete años, acumula una cifra que oscila entre 6 mil 440.
"Yo creo que el día de hoy es por las que verdaderamente no están y no aparecen, por las niñas que son abusadas y obligadas a parir, por las mujeres que no tienen dónde abortar de forma segura, por las que sufren violencia vicaria, por las que son abusadas y la autoridad no las respalda, por las prostitutas, por las que sufren desigualdad laboral...", ahondó.
Además, la joven de 24 años puntualizó en el hecho de que, a lo largo de su existencia, se ha sentido decepcionada de los hombres heterosexuales que la rodean, por lo que, en la actualidad, evita forjar vínculos con ellos.
"Aprovecho pa´decir que no sé si soy feminista, porque mi discurso, realmente, no es igualdad, pa´ mí que se vayan a la verg* los hombres y nos dejen a los gays, siempre que un hetero entra en mi vida, nada más me la arruina, aprovechan mi vulnerabilidad y mis traumas pa´su beneficio, me humillan y hasta me roban, (...) todos los weyes hetero que han pasado en mi vida, incluido a mi núcleo familiar, me decepcionado y creo, firmemente, que mis traumas vienen de los machos".

