Ciudad de México. - “El 2022 ha sido un año que difícilmente podré olvidar”, aseguró Shakira en las últimas horas, y seguramente sus fanáticos y el mundo entero tampoco lo podrá olvidar. Quien debe estar viviendo y experimentando sentimientos similares a los de Shakira es Gerard Piqué, su ex pareja, quien no solo tendrá una convivencia limitada con sus hijos, sino que también se divulgó que el ex jugador de futbol estaría en bancarrota.

En las últimas semanas se han conocido muchos rumores que aseguran que Clara Chía Martí y Gerard Piqué terminaron, y esto se debería a que el exjugador del Barcelona ya no tiene dinero para solventar los gastos y las salidas de la joven de 23 años.

Incluso se dice que Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, está en “bancarrota”. Y como si todo esto fuera poco, Clara Chía Martí trabaja en Kosmos, y la joven no podría llevar una vida de lujos.

Además, Shakira ayudaba mucho a Gerard Piqué en Kosmos, ya que la cantante colombiana le brindaba ayuda económica y en algunos casos ella firmaba los acuerdos gracias a sus contactos. Gerard Piqué y Clara Chía Martí también dejaron de ir a cenar a diversos restaurantes lujosos de Barcelona como lo hacían antes. Se fueron de viaje a Praga, pero el ex jugador de futbol, en lugar de tomar un vuelo privado o de primera clase, lo hizo en uno “low cost”, es decir, en uno más económico.

Mientras tanto Shakira se muestra en Italia de vacaciones con sus hijos, y visita los restaurantes más exclusivos y caros de Roma. La cantante además tuvo un gran año laboral, el cual le permitió conseguir muchas ganancias gracias a canciones como “Monotonía” y “Te felicito”.

El equipo de gimnastas Rítmica Recreativa San Luis Potosí participó en el Torneo Nacional de Fundamentos, en la Ciudad de Mérida, Yucatán., donde su intervención fue exitosa.

El mismo, lo integran las gimnastas por Aimeé Esparza, Blanca Juliana Medina, Sara Sustaita, Iliana Zarazúa, Greta Vanessa Acevedo, Andrea Fernanda Robledo y Jennifer Sofía Estrada. Ellas, tuvieron un excelente desempeño en las demostraciones de fundamentos de manos libres, aros y clavas.

Fue su primera experiencia a nivel nacional, donde compitieron quintetas de los Estados de San Luis Potosí, Ciudad de México, Nuevo León, Yucatán, Aguascalientes, Estado de México, Veracruz, Campeche, Jalisco y Coahuila.

Las potosinas triunfadoras estuvieron dirigidas por sus entrenadoras Sandra Díaz de León y Natasha Tsarkova, así como por la directora del Centro de Gimnasia Rítmica Patricia Arce. El evento, con una muy buena organización y excelentes resultados.