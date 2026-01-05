ENCIENDE TAQUILLA SECUELA DE AVATAR

Hollywood comenzó 2026 con "Avatar: Fire and Ash" al tope de la taquilla por tercera semana consecutiva y con esperanzas de un año lleno de éxitos después de un decepcionante 2025.

En tres semanas de estreno, "Avatar: Fire and Ash" ha superado los 1.000 millones de dólares a nivel mundial. El tercer capítulo de la épica de James Cameron recaudó 40 millones de dólares durante su tercer fin de semana en los cines de América del Norte, según estimaciones del estudio el domingo. "Avatar: Fire and Ash" está teniendo su mayor éxito en el extranjero; hasta ahora ha recaudado 777,1 millones de dólares internacionalmente. El domingo, The Walt Disney Co. celebró el hito de los 1.000 millones de dólares como "la consolidación de otro logro monumental para la innovadora franquicia de James Cameron".

Pero no se trataba solo de las ventas de boletos del fin de semana. Toda la semana fue lucrativa para Hollywood, con la mayoría de las escuelas aún cerradas. ¿Qué impulsó las ventas de boletos, además de "Avatar"? Sydney Sweeney, Timothée Chalamet y "Zootopia 2".