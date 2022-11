Enrique Acevedo, primer mexicano en conducir CBS This Morning

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- "No me voy. (...) Es un nuevo desafío que me emociona y compromete", así anunció Denise Maerker su salida del noticiero estelar de Televisa, "En Punto", y toma su lugar el periodista Enrique Acevedo.

Tras seis años al frente, la periodista Denise Maerker dejará en enero próximo dicho noticiero y lo mencionado por la televisora sobre el nuevo personaje que ocupara su lugar es el siguiente:

"Es un periodista con una amplia trayectoria tanto en México como en Estados Unidos. Se convirtió en el primer corresponsal latino del programa 60 Minutos y el primer conductor mexicano de CBS This Morning (Esta mañana)".

Estudió en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia, donde obtuvo una Maestría en Periodismo.

Ganó un Premio Emmy en la categoría de Noticias y Documental al Mejor Largometraje en Español en el 2017 por su participación en La Amazonía: Un Paraíso a La Venta.

En entrevista para el medio español "El País", el periodista dijo estar muy emocionado de regresar a México "para hacer periodismo en mi país. Siempre ha sido un objetivo profesional, pero no pensé que llegaría en este momento, para ser honesto. Es un momento importante en el país.

Tenemos un año preelectoral y luego las elecciones de 2024. Una serie de cambios demográficos y sociales más allá de los políticos".