Érika Buenfil revela quién la dejó plantada antes de casarse

Vestida y alborotada, así dejó el cantante Oscar Athié a la actriz Érika Buenfil momentos antes de llegar al altar. La también influencer reveló en entrevista cómo fue una de las decepciones más grandes de su vida a la que se enfrentó en el pasado.

La pareja estuvo enamorada por 11 años y aunque parecía que el amor iba viento en popa, pues finalmente le pondrían un título a la relación, el músico no llegó al evento que estaba planeado en Acapulco, el lugar de origen de Athié, y donde la familia de la también llamada "Reina del TikTok" se reunió para vivir el momento especial.

Fue en el programa "Faisy Nigths" donde Buenfil se sinceró sobre su vida amorosa y dijo : "Me dejó plantada en la pedida de mano. Nos habíamos puesto de acuerdo en que ahí nos íbamos a comprometer, pero nunca llegó".

El dolor que le produjo la acción del intérprete de "Fotografía" la llevó a cortar su relación, además expresó que Acapulco le trajo, por un tiempo, malos recuerdos.

"Llegué a estar en una telenovela que grababa allá y lo que hacía es grabar mis escenas y meterme al hotel".

En alguna ocasión la artista Yuri "revelaría" que compartió a Oscar con Buenfil, ya que supuestamente contó a una revista de circulación nacional que cuando tenía 17 años fue novia del cantante, sin embargo, se percató que era la tercera en discordia tras enterarse por la propia influencer que estaba a punto de casarse. Finalmente Yuri también le puso final a la relación.

Por su parte, Érika pudo superar la mala experiencia a lado de Luis Miguel, quien le regresaría el cariño por la región y también le regalaría sus mejores fantasías sexuales. "Luis Miguel era muy romántico, nuestros encuentros eran como si estuviéramos en un videoclip. Me recibía en su casa con velas, pétalos de rosas, con una copa de vino en la mano y a bordo de un carrito de golf", externó.

El nombre de "El Sol" salió a la luz luego de que Faisy y Mariana Echeverría le dieran a la actriz un letrero en el que tenía que poner la foto del exnovio con quien había tenido su mejor experiencia, y sin ninguna pena colocó al intérprete de "La Bikina".