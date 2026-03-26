"Es atroz": Verástegui revienta por eutanasia de joven

Noelia Castillo, una joven de 25 años, está programada para convertirse este jueves 26 de marzo en la primera persona en el mundo en recibir la eutanasia por depresión. Su historia ha generado un intenso debate en torno a la salud mental, el derecho a decidir y los límites de la medicina.

Durante una entrevista en el programa "Y ahora Sonsoles", del canal Antena 3, expresó con claridad el agotamiento que siente tras años de sufrimiento: "Por fin lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más".

-----Una decisión autorizada, pero no exenta de polémica

La solicitud de muerte digna fue presentada en 2024 y, tras el proceso correspondiente, recibió autorización. Sin embargo, la decisión no cuenta con el respaldo de su familia. Su padre, Gerónimo Castillo, ha intentado frenar el procedimiento mediante varias acciones legales.

El procedimiento de muerte asistida está previsto para las 18:00 horas en el Hospital Sant Camil, ubicado en Sant Pere de Ribes, donde actualmente permanece internada.

-----Una vida marcada por la violencia y el dolor físico

De acuerdo con información difundida por Antena 3, la vida de Noelia ha estado atravesada por múltiples episodios de violencia. Durante su infancia sufrió maltrato psicológico por parte de su abuela paterna. Años después, fue víctima de abuso sexual por parte de una expareja y otros tres hombres.

Estas experiencias derivaron en un intento de suicidio que le dejó una lesión medular completa e irreversible. Como consecuencia, vive con paraplejia, lo que le impide moverse de la cintura hacia abajo. A esto se suman dolores neuropáticos constantes e incontinencia, condiciones que han impactado su calidad de vida.

-----Eduardo Verástegui dedica oración a Noelia Castillo

El caso se ha viralizado en redes sociales, donde ha provocado todo tipo de reacciones. Varios usuarios han enviado mensajes pidiéndole que reconsidere su decisión, insistiendo en que su vida tiene valor y que existen alternativas de apoyo.

Entre las voces que reaccionaron al caso se encuentra el actor Eduardo Verástegui, quien utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para expresar su postura. Señaló que la situación le hace ver "qué tan mal estamos, no solo en México, sino en el mundo", al considerar inconcebible que exista un sistema que permita que una mujer con trastorno límite de la personalidad acceda a la eutanasia.

Además, hizo un llamado a sus seguidores para orar por ella y por la sociedad en general. Advirtió que este tipo de decisiones, desde su perspectiva, podrían abrir la puerta a escenarios más graves en el futuro.

"Es atroz, es ruin, es asqueroso, es repugnante, es triste. Dios mío, ayúdanos", escribió.

En una segunda publicación profundizó en su postura y dejó de lado el enfoque político para centrarse en lo humano. Señaló que Noelia no es una noticia ni un caso más, sino una persona, "una hija amada por Dios que ha pasado por un dolor inmenso: heridas profundas, físicas y del alma. Y hoy, en medio de ese sufrimiento, contempla una decisión definitiva".

A partir de ello, insistió en la importancia de que se sienta acompañada en este momento. Subrayó que necesita saber que no está sola y que su vida mantiene dignidad, valor y sentido, por lo que pidió nuevamente a sus seguidores unirse en oración.

"Porque cuando el sufrimiento es tan grande, lo que más puede salvar a un corazón... es saberse amado", escribió.

-----Un mensaje directo para Noelia

El actor también planteó la posibilidad de que su mensaje llegara directamente a la joven originaria de Barcelona, a quien quiso recordarle que su vida "vale infinitamente". Recalcó que su dolor no es invisible y, sobre todo, que no está sola.

"Hay esperanza. Hay camino. Hay amor esperándote. Porque cuando la noche se vuelve más oscura... es porque está a punto de amanecer", agregó.