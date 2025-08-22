logo pulso
Escorpión Dorado revela detalles sobre la polémica pelea contra Franco Escamilla

El luchador mexicano da su versión sobre el combate que desató la controversia en el mundo del boxeo.

Por El Universal

Agosto 22, 2025 12:56 p.m.
Escorpión Dorado revela detalles sobre la polémica pelea contra Franco Escamilla

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La pelea de Franco Escamilla y el Escorpión Dorado del Supernova Strikers fue una de las más aclamadas por los más de 10 millones de espectadores que tuvo el evento. Sin embargo, como era de esperarse, desató la polémica.

De acuerdo con los jueces del combate, el comediante se llevó la victoria por decisión dividida con tarjetas de 39 - 38, 37 - 37 y 38 - 37. Pero recientemente, el Escorpión salió a dar su versión y explicó por qué pensó que el resultado fue injusto.

¿Qué dijo el Escorpión Dorado sobre su pelea con Franco Escamilla?

A través de un reciente video que subió Alex Montiel a su canal de Youtube 'La Lata', expresó su análisis del pleito que generó cientos de comentarios en el evento del Palacio de los Deportes.

Según sus argumentos, conectó buenos golpes que terminaron por entrar en la cara de Franco, además de que aseguró que se llevó al menos un round, por lo que un empate hubiera sido lo adecuado.

"No le dieron una cuenta de protección para la contabilización de los puntos de los jueces. En promedio yo conecté mucho más, la decisión fue dividida, yo podría decir que un empate hubiera sido ideal", contó.

Además, en el mismo 'anecdotario', explicó por qué entró tan ´tibio´ durante los primeros minutos de la pelea: "Yo pensaba que no se valían cañonazos, salí muy cauteloso, evidentemente no salí a matar y Franco Escamilla fue con todo. Creo que ahí fue la diferencia entre ganar y perder".

"Tenía el chip de que era más de compas y que nos la íbamos a llevar de ´hacer show chingón´, pero nos tirarnos a matar", finalizó.

