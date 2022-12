Espinoza Paz sueña con que Luis Miguel grabe una de sus canciones

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- A pesar de no haber sacado nueva música durante este 2022, Luis Miguel logró colarse en el top de los artistas más escuchados de Spotify, algo que sin lugar a dudas, sigue demostrando la importancia y la influencia que el intérprete sigue teniendo entre el público.

Es por ello que no resulta ninguna sorpresa que sus fans y varios artistas estén esperando con ansias su regreso, incluso, algunos de ellos hasta sueñan con trabajar a su lado, tal es el caso del cantante y compositor Espinoza Paz.

En entrevista con varios medios de comunicación, el autor de canciones como "Lo intentamos" y "El próximo viernes" reveló que uno de sus más grandes sueños es que el llamado "Sol de México" pueda grabar uno de sus temas y lo incluya en un disco inédito.

Espinoza, incluso, aseguró que ya tiene en mente la canción ideal Luismi y está convencido de que si aceptara, se convertiría en un gran éxito: "Yo lo veo salir todos los días en la mañana y digo 'ojalá que me grabé una rola'. Yo creo que quedaría muy bonito, alguna vez dije que 'Hombre normal' la cantaría increíble", dijo en declaraciones retomadas por el programa "Sale el Sol".

Pero eso no es todo, el cantautor adelantó que, ahora que se ha anunciado el retorno del intérprete de "Un te amo" a los escenarios, tiene una composición guardada y espera que algún día sea él quien pueda darle voz. El tema lleva por título "Te manifiesto" y es una balada romántica que continúa en la espera de ser grabada.