Esposa de Bruce Willis habla del escenario poco esperanzador

Una vez más Emma Heming, esposa del actor Bruce Willis dio a conocer noticias sobre el estado de salud de la estrella de Hollywood, quien en febrero pasado se confirmó que padecía demencia frontotemporal (FTD), razón por la cual el histrión anunció su retiro en marzo del 2022.

En ese entonces, los médicos habían dicho que él padecía de afasia, sin embargo a principios de este 2023 su familia difundió un comunicado en el que se aclaró que en realidad se trataba del otro padecimiento.

Por este motivo el protagonista de películas como "Duro de matar" o "El quinto elemento", poco a poco se ha ido alejando del foco público y concentrando en su familia.

Recientemente, Heming utilizó su cuenta oficial de Instagram para hablar acerca del estado de salud de Willis, con quien se casó en 2009, tras romper su matrimonio con Demi Moore en el 2000.

A través de este espacio les dio las gracias a todas las personas, incluidos los fans, quienes han estado al pendiente de la situación del famoso de 68 años de edad, a quien le envían constantemente mensajes de apoyo.

También habló de la cruda realidad en la que vive, teniendo una situación que considera que es difícil, aunque piensa que es afortunada por estar rodeada de gente solidaria.

"Cuando vives en el mundo de la demencia, sabes que las opciones son escasas, pero algunos no toman eso acostados, que es como se hace el cambio y voy a ser testigo de la belleza de esa última noche", señaló.

Emma vio hace pocos días a Max Lugavere, quien está promocionando el documental "Little empty boxes" con el que él relata la batalla de su madre Kathy contra la demencia.

"Mientras se educa a sí mismo sobre todo lo que puede hacer para ayudarla, su amor por su madre es poderoso, su motivación para encontrar respuestas de los principales expertos en salud es inspiradora y luego ser tan amable de compartir esa información es una verdadera bendición.

"Sería un perjuicio absoluto si este documental no está en pantalla cerca de nosotros pronto. Gracias Max por ser tan valiente y voluntario para compartir el viaje y destacar la importancia de la salud del cerebro".