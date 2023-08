Estas son las bandas donde ha tocado Jay de la Cueva

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- El día de ayer, Jay de la Cueva dio a conocer que dejaría la banda que formó en 1999: Moderatto.

Mediante un video que subió a su cuenta de Instagram notificó a sus fans que no se trata de un conflicto con sus compañeros, sino que se está enfocando en un nuevo proyecto como solista.

"Tengo una noticia importante para mí que compartirles, voy a despedirme de mi alter ego, voy a despedirme de esa voz dejando Moderatto. No ha sido una decisión sencilla puesto que no hay nada negativo, todo marcha increíble; pero hoy mi corazón resuena con la nueva música que estoy haciendo", dijo.

Moderatto fue la banda con la que Jay pasó 22 años de su vida y lanzó temas como "Ya lo veía venir", "Sentimental", "Mil Demonios", "Muriendo Lento", "Zodiaco", entre otras.

La agrupación también se hizo famosa por la peculiar frase: "el detector de metal", que al instante que se menciona, se puede saber de quién se trata.

La banda de rock mexicana dio mucho de qué hablar desde sus inicios; pues la forma en que sus integrantes se vestían o maquillaban llamaba la atención de cualquiera.

Y no es para menos, puesto que el delineador negro y las plumas en los ojos como parte de su caracterización, se hizo algo distintivo de ellos.

¿Cuáles son las bandas en las que ha estado Jay de la Cueva?

Aunque Jay de la Cueva se hizo particularmente famoso con Moderatto, ya había estado en otras bandas de rock mexicanas.

Su carrera inició desde que era un niño, pero su energía en el escenario era algo que se notaba e indudablemente no perdió pese al paso de los años.

Microchips

Este fue un grupo de rock infantil-juvenil mexicano que tuvo su lugar en los escenarios de 1986 a 1993. Jay ya tocaba con su banda a sus 8 años.

Las Víctimas del Doctor Cerebro

Jay fue baterista invitado en varias ocasiones para tocar junto al grupo de rock mexicano que es originario de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Molotov

Quienes se consideran rockeros o, por lo menos, disfrutan del género conocen esta banda de rock. Es famosa por sus letras directas, algunas hablan de política y otras de temas sociales.

No hace mucho la banda se hizo tendencia por la misma situación, ya que varios usuarios pidieron cancelarlos por uno de sus temas más controversiales.

Jay formó parte de Molotov de 1995 a 1996.

Titán

Se trata de un trío con sonidos más eléctricos, se formó en 1992 pero de la Cueva formó parte de éste de 1999 al 2022.

Moderatto

Es el proyecto al que le ha dedicado la mayor parte de su vida, y por el que la mayoría lo conoció en el ámbito musical.

Fobia

Muchos recordarán a Javier (Jay) por su paso en esta banda de rock mexicana, la cual fue muy querida y aceptada por su público.

Leonardo de Lozanne, quien era el vocalista de la banda, se caracterizaba por ser uno de los artistas más cotizados y apuestos.

¡Los Odio!

Es una banda de rock formada por varios integrantes de otras bandas de rock como Francisco Huidobro de Fobia, Tito Fuentes de Molotov, Enrique Rangel Arroyo de Café Tacvba y Tomás Pérez, antiguo baterista de La Lupita.

Mexrrissey

Esta agrupación musical surgió en el 2015 y también está conformada por otros artistas de bandas conocidas como Ceci Bastida de Chetes y Alejandro Flores de Cafe Tacvba.

También surgieron otros proyectos en la vida de Jay como Santo Ritual y The Guapos.

Cabe destacar que el papá de Jay, Javier de la Cueva, fue precursor del rock en México e integrante de los legendarios grupos Los Black Jeans y Los Hooligans, es por ello que creció influenciado por la música y el rock.