Este año es muy importante para Latinoamérica en materia de animación: Del Toro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- En algún momento, Guillermo del Toro había mencionado que se sentía como el personaje Geppetto, por tener la capacidad de darle vida a Pinocho, ese entrañable muñeco de madera que le cambió la vida, imprimiéndole la personalidad que lo caracteriza.

Es por esto que la noche de este domingo, luego de recibir su tercer premio Oscar, por su más reciente cinta realizada con stop-motion, durante una ronda de preguntas y respuestas con la prensa un periodista le preguntó que si pudiera darle vida a la estatuilla del Óscar, tal como Geppetto lo hizo con Pinocho ¿Qué cree qué el premio le diría a él?

Primero se sorprendió con la pregunta, hecha al concluir la ceremonia en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, Estados Unidos y entre risas respondió en español lo siguiente, sosteniendo la estatuilla dorada: "Wow, la marihuana es muy barata", respuesta que generó las risas de todos los que estaban presentes en esta zona de prensa, a continuación siguió con su respuesta.

"No sé, me diría que es el Indio Fernández (la figura del premio) y que no se va a quitar la espalda", señaló el cineasta mexicano.

El momento que amenizó su encuentro con la prensa, por las risas que generó su respuesta, más tarde se tornó un poco incómodo, ya que la persona encargada de organizar este encuentro con los reporteros se molestó porque el periodista hizo la anterior pregunta en español y Del Toro hizo lo propio y contestó en nuestro idioma.

Por lo que el moderador pidió a las reporteras y reporteros que quería formular una pregunta lo hicieran en inglés, pues la mayoría allí estaban más familiarizados con ese idioma.

De inmediato Guillermo del Toro comentó: "¿Quieres que te repita la respuesta en inglés? Porque puedo, qué diablos", por lo que repitió sus palabras, pero además agregó que este año era muy importante para Latinoamérica en la animación.