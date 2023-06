Estos son los festivales más caros del mundo, uno es de México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- Para quienes no sepan, hace no mucho tiempo asistir a un festival de música podía ser considerado como una actividad muy común para los adolescentes en México, y es que los precios de las entradas, a comparación de ahora, eran bastante accesibles. Eventos como el Vive Latino llegaban a vender sus boletos hasta en 700 pesos por ambos días, un precio que es impensable en nuestros días.

Para su edición 2023 este mismo festival llegó a costar hasta 5 mil 600 pesos, es decir, ocho veces más que su precio original. Lo que ha convertido a este tipo de conciertos en algo inalcanzable para muchos, considerando que el salario mínimo actual apenas si sobrepasa los 200 pesos.

Los cambios que la industria sufrió a raíz de la pandemia, la alta demanda y la poca oferta para los fans han propiciado que los precios se disparen; pero aún con estos altos costos, "El Vive" está dentro de la categoría de los más baratos, tomando en cuenta que hay quienes llegan a pagar hasta 40 mil pesos por un evento de grandes magnitudes.

En el mundo hay decenas de espectáculos de esta misma índole, pero algunos, además de sus impresionantes carteles y producciones que parecen sacadas de una historia de ficción, se caracterizan por ser prácticamente impagables, y uno de ellos es mexicano.

Tomorrowland. El festival de música electrónica por excelencia se sitúa entre los más caros del mundo, no sólo porque año con año se realiza en diferentes países del mundo, por lo que hay que considerar los costos del viaje; sino porque los paquetes que ofrece a los viajeros exclusivos paquetes que rondan desde los 6 mil hasta los 34 mil pesos. Este 2023 "El Tomorrow" regresa a Latinoamérica y será Brasil el destino elegido para esta experiencia.

Burning man. Cada año, el desierto de Nevada es testigo de los cientos de viajeros que llegan desde diferentes partes del mundo para disfrutar de la música y las actividades que, durante siete días, ofrece este impresionante festival. Como su nombre lo dice, el evento se centra en los espectáculos relacionados con el fuego y se ha convertido en uno de los más populares entre celebridades y el público más afortunado que está dispuesto a pagar hasta 43 mil pesos por formar parte de él.

Coachella. Quizá el más conocido y el más explotado en las redes sociales. Para muchos fans, este festival se ha convertido en una parada obligatoria. En 2023 el cartel estuvo encabezado por Bad Bunny, Blackpink, Karol G, Blink-182, entre muchos otros, lo que probablemente explicaría los más de 22 mil pesos (para los boletos VIP) que sus asistentes tuvieron que pagar.

Lollapalooza. Fue en el 91 cuando este evento vio la luz por primera vez, desde entonces ha sido uno de los más populares de Estados Unidos. Obviamente esta popularidad ha ido incrementado con cada una de sus ediciones, y es que en sus instalaciones han llegado a presentarse artistas de la talla de Paul McCartney, Mettallica, The Weeknd, Sam Smith, Pharrel Williams o los Imagine Dragons. Este año, quienes quieran formar parte de esta experiencia solo tendrán que juntar entre 6 mil 800 pesos y hasta 74 mil si desean convertirla en VIP.

Corona Capital. ¿Sorprendido?, este festival mexicano nació en 2010 y rápidamente se convirtió en el favorito de los fans de la música alternativa. En sus inicios los costos apenas rebasaban los 700 pesos, pero el gusto del público, las altas expectativas y la demanda hicieron que esto cambiara rápidamente. El año pasado, los precios se elevaron hasta los 12 mil pesos por abono, pero para este año, sorprendieron al anunciar que alcanzaron los 36 mil pesos, es decir el triple en tan solo un año; convirtiéndolo así en uno de los más costosos del mundo.