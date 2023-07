Estrenaran en streaming documental de "La Mataviejitas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- El caso de "La Mataviejitas" conmocionó no sólo a los habitantes de Ciudad de México, a quienes les sembró miedo durante la década de los 90 e inicios de los 2000, sino al país entero, y Netflix se prepara para estrenar un documental que refleja la psicosis, irregularidades e incluso pretende dignificar a las víctimas.

No sólo es la historia de Juana Barraza Samperio, quien fue condenada a 759 años de prisión por el homicidio de 16 mujeres de la tercera edad, crímenes que cometió desde la década de los 90´s hasta el año 2006.

El documental, que está dirigido por María José Cuevas y producido por Mezcla, se estrenará en la plataforma de películas y series en streaming el próximo 27 de julio. Y versa sobre una investigación periodística que cuenta desde distintos ángulos el caso.



¿Por qué el documental se llama La Dama Del Silencio?

Llamarlo "La Mataviejitas" hubiera sido demasiado predecible, sin embargo, no deja de retratar el caso de Juana Barraza, quien en el mundo de la lucha libre era conocida bajo este mote, antes de retirarse de los cuadriláteros.

Cuando se hallaba dentro del ring vestía un traje rosa con blanco y una máscara de una mariposa. Mientras que una vez fuera solía vestir de enfermera.

El tráiler disponible en plataformas como YouTube y Twitter exhibe los testimonios de los hechos ocurridos en el entonces Distrito Federal. Y cómo de inicio se pensaba que se trataba de un hombre que asesinaba a mujeres de la tercera edad.

Para finalmente conocer que la identidad detrás del asesino serial era la de una mujer originaria del estado de Hidalgo. A quién le fueron dictados 759 años de prisión por el homicidio de 16 personas de la tercera edad y 12 robos.

La mujer tenía un patrón: buscaba ancianas que vivieran solas. Su última víctima fue Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 89 años, cuyo homicidio llevó a las autoridades a atrapar a la mujer quien se ostentaba como trabajadora social para ganarse la confianza.