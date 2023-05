Estreno de "La Sirenita" causa revuelo en redes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- La película de "La sirenita" causó revuelo en redes sociales desde que se dio a conocer el tráiler oficial.

Esto porque se mostró que la actriz que daría vida al personaje de Ariel sería Halle Bailey. Sin embargo, ella aseguró en diversas ocasiones que le importaba más las cosas positivas que los comentarios racistas.

En una ocasión publicó en su cuenta de Twitter que para ella significa mucho que las niñas con el mismo tono de piel se sintieran identificadas con el personaje ficticio.

"La gente me ha estado enviando estas reacciones todo el fin de semana y estoy realmente asombrada, esto significa mucho para mí", comentó.



¿Cuándo se estrena "La Sirenita" en el Cine?

Si no tienes planes para este fin de semana, puedes tomar en cuenta ir al cine a partir de este 26 de mayo para ver el Live Action de la película de 1989.

Estará disponible en salas Cinépolis, por lo que debes consultar la cartelera.



¿Cuándo se estrena "La Sirenita" en streaming?

La espectacular historia todavía no tiene fecha de estreno para la plataforma Disney+, pero se especula que llegue a más tardar en tres meses. Esto tomando en cuenta que acaba de estrenarse en las salas de cine.

La fecha de estreno en streaming también dependerá del alcance que obtenga en taquilla, hay que tomar en cuenta que fue una película que tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares.