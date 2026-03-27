ESTRENOS EN ABRIL

Abril llega con una cartelera variada que mezcla animación, comedia negra y algunas historias más ligeras para quienes buscan una salida al cine sin complicaciones

EN CARTELERA

Entre las opciones ya disponibles destaca "Súper Mario Galaxy: La Película", que lleva al cine una nueva aventura del universo del popular personaje con una propuesta pensada para toda la familia. En una línea completamente distinta, "Te Van A Matar" combina terror, acción y humor negro en la historia de una joven que debe sobrevivir a una noche dentro de un escondite controlado por un culto demoníaco.

También se encuentra en salas "Jugada Maestra", donde un heredero expulsado de su familia planea eliminar a quienes se interpongan entre él y su fortuna, en una trama marcada por la ambición y los excesos. A esto se suma "Kiki, Entregas a Domicilio", que trae a la pantalla la historia de una joven bruja que, en su proceso de independencia, descubre el valor de la responsabilidad y la amistad.

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2 DE ABRIL

"Los Domingos", es un filme centrado en una joven que pone en crisis a su familia al considerar una vida religiosa. Un día después llega "Los Extraños Capítulo 3", que continúa con una historia de supervivencia marcada por nuevas amenazas y secretos que complican aún más la situación de sus protagonistas.

9 DE ABRIL: TERROR, ROMANCE Y CONFLICTOS PERSONALES

El 9 de abril concentra varios títulos con enfoques distintos. En el terreno del suspenso está "Coyotes: Terror en la ciudad", donde una familia queda atrapada entre incendios y ataques de animales salvajes. En contraste, "Tú, Yo & La Toscana" apuesta por el romance con una historia ambientada en Italia.

Ese mismo día llegan propuestas más centradas en relaciones humanas, como "Padre Madre Hermana Hermano", que explora vínculos familiares en distintas ciudades, y "El Drama", con Zendaya y Robert Pattinson, donde una boda próxima detona tensiones ocultas.

La acción también se hace presente con "Instinto Implacable", centrada en una madre que se adentra en el crimen para rescatar a su hija.

16 DE ABRIL: ENTRE LO

POLÍTICO Y LO EMOCIONAL

Este día se presentan historias con tonos más variados. "El Mago del Kremlin" aborda el ascenso al poder en la Rusia postsoviética desde la mirada de un asesor inesperado. En el terreno del terror aparece "Invocación", sobre un ritual que busca revertir la muerte con consecuencias extremas.

Por su parte, "Boulevard" se enfoca en una relación marcada por heridas emocionales y atracción, construyendo una historia más íntima sobre vínculos y segundas oportunidades.

23 DE ABRIL:

BIOGRAFÍAS, TERROR Y COMEDIA NACIONAL

El 23 de abril reúne uno de los bloques más amplios. En el terror está "La Maldición de Evelyn", donde una herencia trae consigo una amenaza oculta. En el terreno biográfico llega "Michael", que recorre la vida y carrera de Michael Jackson.

La comedia mexicana se hace presente con "La Familia del Barrio: La Maldición del Quinto Partido", que mezcla futbol, sátira y elementos fantásticos. También se suma "Zona de Riesgo", donde un hallazgo bélico detona un plan criminal en medio del caos.