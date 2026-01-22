Eugenio Derbez comparte foto con MrBeast en su visita a México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- La inesperada dupla entre MrBeast y Eugenio Derbez causó furor en redes sociales tras la participación del actor mexicano en uno de los retos del influencer, pues fueron vistos el pasado 20 de enero llegando en helicóptero a Almoloya De Alquisiras, Estado de México.

Durante su corta estadía, el influencer y empresario estadounidense de 27 años fue visto conviviendo con algunos fans quienes no dejaban de pedirle fotos, mientras que Derbez saludaba emocionado.

Al viralizar que ambos se encontraban junto con el equipo de trabajo de Jimmy Donaldson recorriendo algunas zonas aledañas, los rumores sobre una posible colaboración comenzaron a surgir, a pesar de que se desconoce el motivo de su visita.

Eugenio Derbez comparte épica foto con MrBeast en México

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con gran entusiasmo Derbez compartió en redes sociales, un poco de su viaje en compañía de MrBeast con un pequeño clip donde se les ve bromeando y una foto tomada en el helicóptero.

En el video, el actor mexicano bromeó con la caída del helicóptero a punto de abordar, a lo que MrBeast señaló que darían mucho de qué hablar, además, al pie de la publicación escribió "Se vienen cositas", asegurando un nuevo proyecto juntos.