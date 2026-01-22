logo pulso
Eugenio Derbez comparte foto con MrBeast en su visita a México

Derbez y MrBeast prometen sorpresas con su nueva unión

Por El Universal

Enero 22, 2026 04:25 p.m.
A
Eugenio Derbez comparte foto con MrBeast en su visita a México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- La inesperada dupla entre MrBeast y Eugenio Derbez causó furor en redes sociales tras la participación del actor mexicano en uno de los retos del influencer, pues fueron vistos el pasado 20 de enero llegando en helicóptero a Almoloya De Alquisiras, Estado de México.

Durante su corta estadía, el influencer y empresario estadounidense de 27 años fue visto conviviendo con algunos fans quienes no dejaban de pedirle fotos, mientras que Derbez saludaba emocionado.

Al viralizar que ambos se encontraban junto con el equipo de trabajo de Jimmy Donaldson recorriendo algunas zonas aledañas, los rumores sobre una posible colaboración comenzaron a surgir, a pesar de que se desconoce el motivo de su visita.

Eugenio Derbez comparte épica foto con MrBeast en México

Con gran entusiasmo Derbez compartió en redes sociales, un poco de su viaje en compañía de MrBeast con un pequeño clip donde se les ve bromeando y una foto tomada en el helicóptero.

En el video, el actor mexicano bromeó con la caída del helicóptero a punto de abordar, a lo que MrBeast señaló que darían mucho de qué hablar, además, al pie de la publicación escribió "Se vienen cositas", asegurando un nuevo proyecto juntos.

SLP

El Universal

Derbez y MrBeast prometen sorpresas con su nueva unión

SLP

El Universal

La historia de amor entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli se consolida en las telenovelas Teresa y Lo que la vida me robó.

SLP

El Universal

Diego Luna y Gael García lideran las nuevas producciones de Netflix en México con las películas México 86 y la serie Santita.

SLP

El Universal

Verónica Castro comparte detalles sobre su recuperación tras la caída en elefante