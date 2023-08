Ex de Luis Miguel rompe silencio sobre contrato de confidencialidad

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- A pesar de la fama y la constante atención de las cámaras cuando Luis Miguel es visto en las calles y aeropuertos, sus relaciones amorosas siempre se mantienen envueltas en misterio.

Si bien en su serie biográfica se revelaron algunos detalles de su vida personal, desde hace años se ha rumoreado que el intérprete de "La incondicional" hace firmar contratos a sus parejas al inicio de sus romances.

Previo al inicio de la gira de "El sol" por Argentina, una de sus supuestas exparejas, Andrea Estevez, Miss Argentina, quien "tuvo" un romance de dos años con el famoso cantante, habló para "De primera mano" sobre el tema y detalló cómo eran sus salidas con él.

"El mecanismo era que yo llegaba al hotel, subía a su camioneta y nos íbamos a cenar. Era algo muy loco, muy increíble", recordó Andrea.

Aunque la prensa comenzó a descubrir que su camioneta aparecía afuera de los conciertos del famoso, ella negó todo, diciendo que era por respeto y porque la relación era reciente.

"No teníamos un acuerdo de nada, no había un compromiso alguno para con el otro. Pero sí, cuando estaba conmigo, estaba conmigo", contó.

Asimismo, dijo que en realidad ella no tenía contacto directo con Luismi , sino que era su mánager quien se comunicaba con ella. Esto llevó a Andrea a idear una forma de comunicación con él incluso si este se iba de Argentina. Así que compró un Blackberry con línea y se lo regaló.

"En este teléfono el único número que tiene agendado, era el mío. Se sorprendió y se echó a reír", concluyó.

En diversas ocasiones, Andrea, asegura, viajó a los Estados Unidos para reencontrarse con él, incluso se quedó en su casa y así mantuvieron la relación por año y medio.

En julio de 2022, el programa "Chisme No Like" reveló las supuestas "cláusulas" a las que se tienen que someter las parejas del "astro rey". Durante la relación, no pueden hablar sobre su idilio con el intérprete, confirmar que son novias, ni revelar detalles íntimos a la prensa o personas cercanas.

Cuando estén en su casa, barco y hotel, deben entregar sus celulares y cámaras, que se guardan en una caja fuerte y se les devuelven cuando salen.

Al finalizar la relación, tampoco pueden hablar de lo vivido y reciben una indemnización que varía en dinero, automóvil o propiedad, dependiendo de la importancia de la relación. El contrato tiene una validez de 10 años después de la ruptura.

Sin embargo, estas cláusulas no han sido confirmadas por el artista. Los conductores del programa afirmaron, en su momento, que habían hablado con diversas exparejas de Luis Miguel y todas coincidían con el presunto contrato.