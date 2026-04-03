Exguitarrista de Turnstile acusado de atropellar al padre del vocalista

SILVER SPRING, Maryland, EE.UU. (AP) — Un exguitarrista de Turnstile, la banda hardcore de Baltimore ganadora de un Grammy, fue acusado de intento de asesinato después de que las autoridades dijeron que persiguió y atropelló con su auto al padre al vocalista de la agrupación, causándole heridas graves.

Detalles confirmados del ataque

Agentes de la policía del condado de Montgomery que respondieron el domingo a un reporte sobre un peatón atropellado en el suburbio de Silver Spring, cerca de Washington, D.C., encontraron a William Yates, el padre de 79 años del vocalista principal Brendan Yates, herido en el jardín delantero de una casa, según documentos de acusación.

La familia de Yates indicó que el guitarrista Brady Ebert, un vecino que se separó de la banda hace varios años, lo había atropellado con un auto, escribió la policía. La hija de Yates, Erin Gerber, declaró a las autoridades que ella y su esposo estaban bajando a sus hijos de su vehículo cuando Ebert llegó tocando la bocina y gritándoles obscenidades, y luego embistió a su padre.

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En un video obtenido de un vecino, se ve a Ebert conduciendo un Buick LeSabre dorado y desviándose hacia William Yates, pero sin alcanzarlo, según los documentos de acusación. Entonces Yates lanzó una piedra al vehículo de Ebert y Gerber arrastró a su hijo de 3 años hacia el césped para evitar que lo golpearan. Después, Ebert giró bruscamente hacia la entrada de la casa de Yates y lo atropelló cuando intentaba huir, escribieron los investigadores. Finalmente, Ebert condujo por encima del césped y se fue.

¿Qué declararon las autoridades y familiares?

Yates le dijo a un detective que, mientras estaba herido en el suelo, Ebert regresó y le gritó que "se lo merecía" antes de marcharse de nuevo, según los documentos de acusación.

Yates dijo que Ebert solía estar en una banda con su hijo y que había causado problemas a su familia desde que lo expulsaron. Señaló que Ebert los había provocado por mucho tiempo, pero que su comportamiento había escalado.

Ebert, de 33 años, fue arrestado el martes y acusado de intento de asesinato en segundo grado y agresión en primer grado, según registros judiciales.

Durante una audiencia de fianza el jueves, en la que compareció por video, Ebert calificó a William Yates de "maníaco" que le lanzó una piedra y le pidió al juez que viera las imágenes de vigilancia, afirmando que "contradirían" la versión de las autoridades sobre lo ocurrido, informó The Baltimore Banner.

Pero el fiscal Dominic Plantamura sostuvo que las imágenes muestran que fue un "ataque claramente dirigido" y que Yates tuvo suerte de no haber resultado herido con mayor gravedad.

El abogado de Ebert, John Costello, reconoció el historial conflictivo de Ebert con su excompañero de banda, pero afirmó: "Eso no justifica, en este caso, una detención adicional". La oficina de Costello declinó hacer comentarios a The Associated Press.

El juez ordenó que Ebert permaneciera detenido sin derecho a fianza.

Según Plantamura, William Yates quedó tan gravemente herido que un hueso le sobresalía de una pierna.

En un comunicado, Turnstile dijo que rompió vínculos con Ebert en 2022, "en respuesta a un patrón constante de comportamiento dañino". Indicó que fue necesario establecer un límite después de que él comenzó a amenazar con violencia. Aunque desde entonces continuaron en público las "diatribas infundadas" de Ebert, la banda señaló que no las abordó para proteger su privacidad. Las amenazas se intensificaron en los últimos meses y luego ocurrió un ataque físico contra el padre de Brendan Yates esta semana, escribió la banda.

"Estamos agradecidos de que el señor Yates haya sobrevivido, se haya sometido con éxito a una cirugía y esperamos el mejor resultado posible en su recuperación. Ya no nos quedan palabras para Brady", manifestó la banda.

Turnstile era un referente del circuito underground hasta que su álbum de 2021, "Glow On", los llevó al reconocimiento del público general. Consolidaron su estatus este año al ganar Grammy a mejor álbum de rock y mejor interpretación de metal.