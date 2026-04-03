Sheinbaum presume AIFA abarrotado por Semana Santa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Como parte de la

, la presidenta

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compartió imágenes del(AIFA) abarrotado de pasajeros.A través de sus, indicó que los vuelos están "al 100" a. "Así está el AIFA el día de hoy.".Por su lado, elseñaló que esta, "comienzan su aventura" desde sus instalaciones."Nuestras instalaciones están listas para recibirte y ser parte de tu. ¡!", señaló.El, aseguró el miércoles pasado que, a cuatro años de su inauguración, loslos gastos de operación.En lamañanera del pasado, Pastor expuso que los ingresos se han incrementado proporcionalmente aly operaciones aéreas.De enero a febrero de 2026 se han generado ingresos por(mdp). En comparación con el mismo periodo de 2025 se generaron 498.63 millones de pesos, lo que representa un"Consideramos que vamos aen materia de, en", declaró.Comentó que "hemos" en ely van345 pasajeros en el AIFA; 913 mil 800 en 2022; 2 millones 639 mil en 2023; 6 millones 348 mil en 2024; 7 millones 79 mil en 2025; y un millón 657 mil en lo que va de 2026.En el marco de la organización de la, else dijo listo para lay selecciones de jugadores.Elcomentó que se cuenta con un contrato con la FIFA para laque transportan a las selecciones de los distintos países, así como"Ya tenemos unpara que todos aquellos vuelos que transporten a las elecciones que van a participar en esta, que transportan empresarios o que transportan a personalidades de diferentes países que nos van a visitar para este"Estamos listos en un ambiente depara que desarrollen estas actividades", dijo Pastor.