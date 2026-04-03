Sheinbaum presume AIFA abarrotado por Semana Santa
El general Isidoro Pastor informó que los ingresos del AIFA aumentaron 11.5% en los primeros meses de 2026.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 3 (EL UNIVERSAL).- Como parte de laSemana Santa 2026 , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
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compartió imágenes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) abarrotado de pasajeros.
A través de sus redes sociales, indicó que los vuelos están "al 100" a todos los destinos. "Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos".
Por su lado, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles señaló que esta Semana Santa, "miles de pasajeros comienzan su aventura" desde sus instalaciones.
"Nuestras instalaciones están listas para recibirte y ser parte de tu próxima aventura. ¡Buen viaje!", señaló.
El general Isidoro Pastor, director del AIFA, aseguró el miércoles pasado que, a cuatro años de su inauguración, los ingresos propios cubren los gastos de operación.
En la conferencia de prensa mañanera del pasado 1 de abril, Pastor expuso que los ingresos se han incrementado proporcionalmente al transporte de pasajeros y operaciones aéreas.
De enero a febrero de 2026 se han generado ingresos por 555.87 millones de pesos (mdp). En comparación con el mismo periodo de 2025 se generaron 498.63 millones de pesos, lo que representa un aumento de 11.5%.
"Consideramos que vamos a seguir evolucionando en materia de autosustentabilidad, en materia financiera", declaró.
Comentó que "hemos evolucionado" en el transporte de pasajeros y van 18 millones 638 mil 345 pasajeros en el AIFA; 913 mil 800 en 2022; 2 millones 639 mil en 2023; 6 millones 348 mil en 2024; 7 millones 79 mil en 2025; y un millón 657 mil en lo que va de 2026.
En el marco de la organización de la Copa FIFA 2026, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se dijo listo para la recepción de visitantes y selecciones de jugadores.
El general Isidoro Pastor comentó que se cuenta con un contrato con la FIFA para la recepción de vuelos que transportan a las selecciones de los distintos países, así como empresarios y personalidades.
"Ya tenemos un contrato con FIFA para que todos aquellos vuelos que transporten a las elecciones que van a participar en esta justa deportiva, que transportan empresarios o que transportan a personalidades de diferentes países que nos van a visitar para este encuentro deportivo.
"Estamos listos en un ambiente de privacidad, comodidad y seguridad para que desarrollen estas actividades", dijo Pastor.
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