Exniñeras acusan a esposo de Ana Bárbara de hostigamiento y amenazas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- En medio de la

que rodea a la cantante

, una nueva controversia se suma a la lista. Y es que, dos extrabajadoras han acusado a su esposo,, de supuesto maltrato, hostigamiento yA través de un comunicado de prensa, las mujeres identificadas comorevelaron que por más de 18 años trabajaron comoen casa de la grupera y, en todo ese tiempo, fueron testigos de actitudes inapropiadas que Muñoz tenía con los hijos de la artista."El trato del esposo de la señora hacia los niños incluía la instalación de cámaras en sus habitaciones y episodios de, insultos y", se lee en el extenso texto.Ambas mujeres aseguran que, al no estar de acuerdo con estas acciones y no querer ser partícipes, se vieron obligadas a renunciar, desatando la"Al negarnos a participar, mentir o permanecer en silencio, presentamos nuestra renuncia, lo que provocó ira, hostigamiento epor parte del Sr. Muñoz", agregan.Asimismo, aseguraron que, el hijo mayor de la cantante, no abandonó lacomo se ha especulado en redes sociales, sino que fue Ángel quien lo corrió."Al no tener a dónde ir, le brindamosdurante dos años, lo que intensificó la, las mentiras y lasen nuestra contra".Las extrabajadoras también revelaron que, por más de cinco años, han sido amedrentadas por el empresario por lo que lo invitaron a presentar pruebas de sus acusaciones y a tomarsi lo cree conveniente."Hemos sido objeto dey acusaciones difamatorias que han dañado nuestra reputación. Los invitamos a presentar pruebas de cualquier acusación que tengan en nuestra contra", afirmaron.De acuerdo con el texto, y por instrucciones de las autoridades, las mujeres optaron por; sin embargo, el acoso llegó a su límite tras un incidente ocurrido en diciembre de 2025, cuando fueron agredidas físicamente por el hijo que la cantante tuvo con Reyli Barba, y del que dieron parte a la policía de Beverly Hills.Por último, y ante el temor por su seguridad, responsabilizaron ay a(Altagracia Ugalde) de cualquier daño físico,o represalia que pudiera ocurrirles, tanto en Estados Unidos como en México.