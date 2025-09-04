Facundo tira por la borda la estrategia del Cuarto Día en nominaciones

El pánico le ganó a Facundo y las cuentas no le salieron en la sexta nominación de La Casa de los Famosos México, echando abajo la estrategia que habían planteado en el Cuarto Día para subir a todos los habitantes a la placa de nominados.

El martes por la noche, Dalilah Polanco, El Guana, Facundo y Shiky discutieron que este miércoles, salvo el actor de teatro, todos ellos aparecerían en la placa, pues en el Cuarto Noche eran mayoría y los votos se concentrarían ahí.

Fue José Luis Rodríguez "El Guana" quien propuso la jugada: repartir los puntos entre ellos para que en automático entraran Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Abelito, Aarón Mercury y Elaine Haro, al tener cero.

Pero el plan se desmoronó cuando La Jefa informó que el puntaje ya no sería de 2 y 1, sino 3, 2 y 1 puntos. Todo marchaba bien hasta que Facundo entró al confesionario. Sorprendido, dejó de lado el acuerdo y repartió sus votos entre Aarón, Abelito y Mar. Salió en silencio al jardín, mientras sus compañeros seguían la estrategia.

Finalmente, los nominados resultaron ser Dalilah, Facundo, Shiky, Aarón y Abelito. Al reunirse en el cuarto, el conductor no aceptó su error y, por el contrario, regañó a sus compañeros por no abortar el plan, generando tensión en el grupo.

En el foro, panelistas como Sergio Mayer, "El Borrego" Nava, Cynthia Urías y Jessie Cervantes, además de las exhabitantes Ninel Conde y Mariana Botas, coincidieron en que si Facundo hubiera respetado el plan, más habitantes habrían terminado en la placa.

El enojo siguió en la cena de nominados, que esta vez se realizó en miércoles. Durante el sinceramiento, todos, incluso Aarón y Abelito, fueron duros en sus comentarios. Ahora, lo único que puede modificar la placa será el reto de salvación, cuyo duelo contra El Guana se conocerá esta noche.