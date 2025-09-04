logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDA BIENVENIDA

Fotogalería

CÁLIDA BIENVENIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Facundo tira por la borda la estrategia del Cuarto Día en nominaciones

El conductor ignoró el plan del Cuarto Día y quedó en la placa

Por El Universal

Septiembre 04, 2025 11:09 a.m.
A
Facundo quedó en la placa.

Facundo quedó en la placa.

El pánico le ganó a Facundo y las cuentas no le salieron en la sexta nominación de La Casa de los Famosos México, echando abajo la estrategia que habían planteado en el Cuarto Día para subir a todos los habitantes a la placa de nominados.

El martes por la noche, Dalilah Polanco, El Guana, Facundo y Shiky discutieron que este miércoles, salvo el actor de teatro, todos ellos aparecerían en la placa, pues en el Cuarto Noche eran mayoría y los votos se concentrarían ahí.

Fue José Luis Rodríguez "El Guana" quien propuso la jugada: repartir los puntos entre ellos para que en automático entraran Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Abelito, Aarón Mercury y Elaine Haro, al tener cero.

Te puede interesar: Merlina tendrá segunda temporada

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pero el plan se desmoronó cuando La Jefa informó que el puntaje ya no sería de 2 y 1, sino 3, 2 y 1 puntos. Todo marchaba bien hasta que Facundo entró al confesionario. Sorprendido, dejó de lado el acuerdo y repartió sus votos entre Aarón, Abelito y Mar. Salió en silencio al jardín, mientras sus compañeros seguían la estrategia.

Finalmente, los nominados resultaron ser Dalilah, Facundo, Shiky, Aarón y Abelito. Al reunirse en el cuarto, el conductor no aceptó su error y, por el contrario, regañó a sus compañeros por no abortar el plan, generando tensión en el grupo.

En el foro, panelistas como Sergio Mayer, "El Borrego" Nava, Cynthia Urías y Jessie Cervantes, además de las exhabitantes Ninel Conde y Mariana Botas, coincidieron en que si Facundo hubiera respetado el plan, más habitantes habrían terminado en la placa.

El enojo siguió en la cena de nominados, que esta vez se realizó en miércoles. Durante el sinceramiento, todos, incluso Aarón y Abelito, fueron duros en sus comentarios. Ahora, lo único que puede modificar la placa será el reto de salvación, cuyo duelo contra El Guana se conocerá esta noche.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Facundo tira por la borda la estrategia del Cuarto Día en nominaciones
Facundo tira por la borda la estrategia del Cuarto Día en nominaciones

Facundo tira por la borda la estrategia del Cuarto Día en nominaciones

SLP

El Universal

El conductor ignoró el plan del Cuarto Día y quedó en la placa

Fallece Giorgio Armani, ícono de la moda, a los 91 años
Fallece Giorgio Armani, ícono de la moda, a los 91 años

Fallece Giorgio Armani, ícono de la moda, a los 91 años

SLP

El Universal

Murió en Milán, rodeado de sus seres queridos y tras más de medio siglo marcando tendencias

ESTRENA ´THE DEAD DANCE´
ESTRENA ´THE DEAD DANCE´

ESTRENA ´THE DEAD DANCE´

SLP

EFE

LA CANTANTE LANZÓ SU NUEVA CANCIÓN, CUYO VIDEO, DIRIGIDO POR TIM BURTON, FUE REALIZADO EN LA ISLA DE LAS MUÑECAS DE XOCHIMILCO, EN LA CDMX

VIVES Y M. TOWERS, ´AGENTES DE CAMBIO´
VIVES Y M. TOWERS, ´AGENTES DE CAMBIO´

VIVES Y M. TOWERS, ´AGENTES DE CAMBIO´

SLP

EFE