FALLECE ACTOR DE "PULP FICTION"
El actor estadounidense Peter Greene, conocido por sus papeles en películas ´The Mask´ y ´Pulp Fiction", fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York, según confirmó su antiguo representante al diario estadounidense New York Post.
El cuerpo de Greene, de 60 años, fue hallado el viernes inconsciente en su apartamento y declarado muerto allí mismo, según la policía, y Gregg Edwards, su representante durante más de 10 años, que lo confirmó al diario estadounidense.
El forense determinará la causa de la muerte, aunque la Policía no sospecha que haya ocurrido nada ilícito
Peter Greene, nacido en octubre de 1965 en Montclair, New Jersey, se consolidó como villano de la pantalla durante la década de 1990 del siglo pasado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Además de sus papeles en ´The Maask´ (1994) y ´Pulp Fiction´ (1994), también participó como actor en ´The Usual Suspects´ (1995), entre otros trabajos.
En ´Pulp Fiction´, la famosa película de Quentin Tarantino, interpretó a uno de los villanos más recordados de la historia del cine moderno: el violento y perturbador Zed.
no te pierdas estas noticias
Lindsay Lohan debuta en Los Simpson como voz de Maggie
El Universal
Los Simpson presentan un capítulo inédito donde Maggie, con la voz de Lindsay Lohan, toma protagonismo en la familia amarilla
María Victoria reaparece en redes a sus 102 años
El Universal
La emblemática actriz María Victoria reaparece en redes sociales a sus 102 años, generando revuelo entre sus seguidores.
El elenco de 'Friends' honra la memoria de Matthew Perry con un emotivo homenaje
El Universal
Obras de arte con ondas sonoras de 'Friends' se convierten en diseños únicos para apoyar causas benéficas.