Fallece Cynthia Weil, letrista galardonada con el Grammy

NUEVA YORK. - Cynthia Weil, una letrista galardonada con el Grammy de notable variedad y permanencia que disfrutó de una asociación de décadas con su esposo Barry Mann y ayudó a escribir "You´ve Lost That Lovin´ Feeling", "On Broadway", "Walking in the Rain" así como decenas de éxitos más, ha muerto a los 82 años.

Su muerte fue confirmada el ayer por Interdependence Public Relations, que representa a la hija de Mann, la Dra. Jenn Mann. Un portavoz no tuvo más detalles de inmediato.

Cynthia Weil y Barry Mann, se casaron en 1961 y fueron uno de los equipos más exitosos de la música popular, parte de un notable conjunto reclutado por los empresarios Don Kirshner y Al Nevins y con sede en el vecindario Brill Building de Manhattan, a pocas cuadras de Times Square.

Gracias a otras duplas exitosas como Carole King y Gerry Goffin y Jeff Barry y Ellie Greenwich, la fábrica de canciones Brill Building produjo muchos de los sencillos más grandes de los años 60 y más allá.

Weil y Mann fueron colaboradores clave del productor Phil Spector en canciones para The Ronettes ("Walking in the Rain"), The Crystals ("He´s Sure the Boy I Love") y otros artistas, y también proporcionaron éxitos para todos, desde Dolly Parton hasta Hanson. "Don´t Know Much", un dúo de Linda Ronstadt y Aaron Neville que ayudaron a escribir, fue un éxito entre los 5 más populares que ganó un Grammy por la mejor interpretación pop en 1990.

Su canción más famosa fue "You´ve Lost That Lovin´ Feeling", un himno de "soul de ojos azules" producido por Spector.

Si bien muchos de los colegas de Weil tuvieron problemas una vez que The Beatles se pusieron de moda, ella continuó logrando éxitos, a veces con Mann o con compañeros como Michael Masser, David Foster y John Williams, con quienes escribió "For Always" para la banda sonora de "A.I. Artificial Intelligence" ("A. I. Inteligencia artificial") de Steven Spielberg.