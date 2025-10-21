logo pulso
Fallece 'Elvis', la mascota de Ozzy Osbourne

Sharon Osbourne sigue llorando la pérdida de su esposo Ozzy Osbourne mientras se despide de 'Elvis', el perro que los acompañó durante 14 años.

Por El Universal

Octubre 21, 2025 01:51 p.m.
A
Fallece Elvis, la mascota de Ozzy Osbourne

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Sharon Osbourne sigue llorando la muerte de su esposo y gran amor Ozzy Osbourne cuando otra pena aqueja su vida, la muerte de "Elvis", el perro que la acompañó a ella y al cantante de Black Sabbath durante 14 años.

Ozzy, quien reveló en 2020 que padecía la enfermedad de Parkinson, vivió sus últimos años en compañía de su familia, quien no lo dejó solo y quien lo acompañó en el último show en la vida del cantante junto a su emblemática agrupación Black Sabbath.

El show se realizó el 5 de julio en Birmingham (Inglaterra), cuyas entradas se agotaron en 16 minutos; 17 días después del concierto que se transmitió en línea, el cantante de 76 años falleció.

Sharon compartió en redes sociales un mensaje para anunciar la muerte de su perro de raza Husky, a quien reconoció como un compañero fiel y cariñoso que la acompañó hasta el final.

"No puedo creer que esté publicando esto, pero mi querido Elvis falleció esta semana. Me dio 14 años preciosos. Él estuvo a mi lado hasta el final. ¡Descansa en paz mi querido niño!", se lee.

Su emotivo mensaje lo acompañó con una serie de fotos que muestra cómo la acompañó a ella y a Ozzy a lo largo de su vida.

Los mensajes de pésame no se hicieron esperar entre los cibernautas, quienes coincidieron que "Elvis" se fue detrás de Ozzy, y que ahora el cantante no estará solo, sino con su amigo perruno que no soportó la vida sin el llamado "Príncipe de las Tinieblas".

