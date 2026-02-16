Fallece Miss Penny, gatita de Tiny Chef, y conmueve a fans

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Este 16 de febrero el personaje Tiny Chef, protagonista de la serie de televisión "The Tiny Chef Show" confirmó en redes sociales el fallecimiento de su querida mascota, una gatita llamada Miss Penny que siempre acompañaba al equipo de producción durante el proceso de grabación del programa.

Tiny Chef despide a Miss Penny, su mascota en grabaciones

La noticia fue compartida este lunes a través de un video en las cuentas oficiales del proyecto en Instagram, donde los creadores publicaron un emotivo mensaje de despedida, explicando que Miss Penny falleció recientemente, dejando un vacío en el corazón del pequeño Cheffy.

"Lamentablemente, hoy tenemos una triste noticia que compartir. Este fin de semana, el equipo se reunió con Chef... para compartir la devastadora noticia del fallecimiento de Mish Pinny", detalló el equipo detrás del programa a sus seguidores en un comunicado en redes sociales.

En el mensaje publicado el equipo explicó que se reunieron con el pequeño Cheffy en un momento tranquilo, arropado con cálidas mantas y acompañado de sus peluches favoritos, antes de darle la devastadora noticia. "Han corrido muchas lágrimas, grandes y pequeñas", expresaron.

Impacto en la comunidad y reacciones por la pérdida

El video publicado en Instagram muestra al pequeño Cheffy compartiendo diversos momentos divertidos con la gatita persa: largas conversaciones por videollamada, tardes de pintura y arte, reuniones para experimentar recetas de cocina, confianza, cariño y amistad describió su relación.

La gatita blanca se ganó el cariño de la comunidad de fans del universo de Tiny Chef. "Nuestros corazones están rotos, por decir lo menos... Chef y Mish Pinny tenían un vínculo que solo se ve una vez cada varias vidas, y verlos juntos fue un regalo para cualquiera que tuviera la suerte de presenciarlo", compartieron.

La noticia ha conmovido también a la comunidad global de fanáticos, quienes han expresado sus condolencias y compartido algunos recuerdos de la gatita en publicaciones en internet. "Siento mucho tu pérdida... Que descanse en paz y te enviamos nuestras condolencias", "Gracias por compartir la noticia. Un fuerte abrazo", escribieron.

"The Tiny Chef Show" es una serie animada de stop motion y protagonizada por un pequeño chef verde conocido como Cheffy, un personaje memorable que enseña recetas creativas a sus espectadores desde su acogedora cocina en el interior de un tocón de árbol, mezclando humor, amistad y aventuras culinarias en cada episodio desde su estreno en 2022.

Esta despedida se suma al tenso momento que ha vivido la franquicia en los últimos meses luego de la cancelación del programa tras dos temporadas en el canal de Nickelodeon y su transición a nuevas plataformas. "Agradecemos todo el apoyo y cariño que le brindan a Chef a diario, y sin duda le vendría bien un poco más esta semana", comentaron.