Falleció el actor y escritor Cristóbal Jodorowsky

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 15 (EL UNIVERSAL).- Cristóbal Jodorowsky, actor y escritor, falleció a los 57 años; su padre, el cineasta Alejandro Jodorowsky dio a conocer la noticia, a través de sus redes sociales, en las que expresó que se tomaría un día de silencio para despedir a su hijo, que trabajó con él en diferentes producciones cinematográficas como "La danza de la realidad" y "Santa sangre".

Esta tarde de jueves, se dio a conocer que Cristóbal Jodorowsky Trumblay murió, sin embargo, ninguno de sus allegados ha expresado el motivo de su deceso.

Cristóbal es el tercero de cuatro hijos de Alejandro Jodorowsky. Aunque otros hijos del artista de 93 años cuentan con otra nacionalidad, como es el caso de Brontis, (el mayor de los hermanos) que es de origen mexicano-francés, él nació en México en 1975.

A lo largo de su trayectoria profesional, Cristóbal se dedicó a varias disciplinas, pues no sólo fue actor y escritor, sino que se desempeñó como poeta, pintor creador teatral, psicochamán y psicomago, saberes en los que se forjó desde muy joven, gracias a la orientación de curanderos, espiritistas y chamanes, como Pachita, una curandera mexicana con la que tuvo oportunidad de tomar lecciones, de acuerdo con la página oficial del artista.

Además, desarrolló una gran sensibilidad a las artes, luego de trabajar por dos décadas a lado de su padre; su primera aparición en cine ocurrió en la cinta "Santa sangre", cuando tenía sólo 14 años, bajo el papel de Fenix, un joven mago que pertenece al "Circo del gringo", liderado por su madre y padre.

Pero Alejandro Jodorowsky no sólo legó sus conocimientos actorales y cinematográficos a su hijo, sino que lo llevó de la mano a través de la práctica de la tarología, el estudio del Tarot.

Aunado a su formación informal, Cristóbal estudió en la escuela de Mimodrama de Marcel Marceau, donde aprendió la técnica de tanislavski, característica por que la o el intérprete se ponga en los zapatos de su personaje, hasta fuera del escenario o el set, se le ha dado a conocer como "el arte de experimentar".

Pese a que, hasta el momento, no se conocen los pormenores de su fallecimiento, Cristóbal tenía proyectos en puerta, pues hace dos días publicó en su cuenta de Instagram que a finales de este mes se presentaría en Italia, para presidir la conferencia "La chiamata dell'anima", donde hablaría de psicochamanismo.

Sus hermanos Brontis y Adán compartieron una fotografía de Cristóbal, extendiendo la invitación a la despedida del artista, la cual se llevará a cabo desde hoy jueves y hasta mañana viernes en la tarde. Teo, el segundo de los hermanos Jodorowsky también falleció en 1995.