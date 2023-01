Familia de Alec Bladwin, devastada por los cargos contra el actor

A-AA+

El pasado jueves trascendió la noticia de que el actor Alec Baldwin sería acusado formalmente de homicidio involuntario por la Fiscalía del estado de Nuevo México, esto tras el trágico tiroteo que ocurrió en 2021 durante la filmación de la cinta "Rust", donde perdió la vida la fotógrafa Halyna Hutchins.

Tras darse a conocer el comunicado oficial por parte de las autoridades, los abogados del actor aseguraron que enfrentarían los cargos, incluso aseguraron que ganarían el caso; sin embargo, para la familia de Baldwin esto ha sido un duro golpe.

De acuerdo con una fuente cercana al intérprete y a su esposa, Hilaria, ambos se encuentran devastados, pero intentan ser fuertes por sus hijos: "Nada te puede preparar para esto. Ellos se están apoyando el uno en el otro y tratando de mantenerse enfocados en sus hijos", dijo la persona quien prefierió mantenerse en el anonimato.

Aunque Alec sabía que el caso no había llegado a su fin, jamás se esperó esta resolución por parte de la Fiscalía y, según la fuente, ahora se está apoyando en Hilaria, para no venirse abajo: "Es su roca. Está haciendo todo lo que puede para apoyarlo", aunque también reveló que ver para ella ver a su esposo tan angustiado "le rompe el corazón", agregó.

Hasta el momento se sabe que las autoridades todavía no han procedido en contra del exgalán de Hollywood, pues según su comunicado, los cargos serían presentados la última semana de enero. Pero Baldwin no será el único que tenga que enfrentar a la justicia, ya que la armera de la producción, Hannah Gutiérrez Reed, también será acusada, ya que en ella recaía la responsabilidad del arma que terminó hiriendo de muerte a Hutchins.