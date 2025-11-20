Familia de Andrés García pone en venta su casa de Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Tras las devastaciones de los huracanes Otis y John, "el Paraíso" de Andrés García, la casa de Acapulco del actor ya tiene pintado en sus afueras un cartel de "se vende", por lo que sugieren que su familia, después de más de dos años de su muerte, tomó la decisión de desprenderse de la propiedad.

En "Todo para la mujer", Ernesto Buitrón dio a conocer que, durante su visita a la casa de don Andrés, no sólo se percató de la situación de abandono en que se encuentra el terreno, sino del letrero que hay en la entrada del domicilio, el cual sugeriría que se encuentra a la venta.

Sin embargo, ninguno de sus hijos; Andrés Jr. y Leonardo, ni su hermana Sara, como tampoco su viuda, Margarita Portillo, han confirmado o aclarado esta información.

El deterioro de la propiedad tuvo lugar con los últimos siniestros que han azotado al puerto de Acapulco; Otis y John, los huracanes ocurridos en 2023 y 2024, respectivamente, como documentó, en su momento, Margarita Portillo.

A don Andrés se le conocen dos propiedades, su castillo, ubicado en el Ajusto, en la Ciudad de México, y "el Paraíso" de Acapulco, una casa de tres pisos, con playa privada incluída, ubicada en Pie de la Cuesta, a la que se mudó, de forma definitiva, cuando la altura de la capital comenzó a afectar su salud.

"Se me sube la presión muy feo, no debo de ir", contó a Yordi Rosado en entrevista, hace cuatro años.

Uno de los deseos del actor fue que sus cenizas fueran esparcidas en su playa, mismo sitio donde se encuentran las cenizas de su madre, doña Paquita y su padre, don Andrés; García afirmaba que sentía la compañía de sus progenitores.

"Estoy con ellos, los siento, claro y (cuando muera), aquí me van a tirar, en cenizas, que las esparzan en las dos partes; la arena y el mar", dijo a Yordi.

¿Cómo nació el amor de Andrés García por Acapulco?

Andrés y su familia, incluído sus dos hermanos menores, dejaron República Dominicana, de donde eran originarios, para probar suerte en nuestro país; los García se asentaron en Acapulco.

Desde muy pequeño, comenzó a trabajar como lanchero. En esa época, los niños de su edad lo molestaban mucho y, luego de que su padre notase que regresaba golpeado, le enseñó a pelar, lo que lo llevó a convertirse en un joven muy problemático, a tal grado que, mientras vivía, don Andrés aseguró que pasó por todas las cárceles de México.

Más adelante, decidió abandonar sus estudios universitarios, cuando se preparaba para convertirse en veterinario, buscó trabajo hasta ser contratado como "bell boy" -o botones- en Las Brisas, pero, con el tiempo, se convirtió en el subgerente nocturno del hotel, pues además era muy bueno dominando el inglés.

Con los años, y luego de incursionar como actor, al ser descubierto por diferentes productores de cine, para los que no pasó desapercibido su gran atractivo físico, García pudo comprar el terreno de lo que, más tarde, se convertiría en "El Paraíso", el que fue construyendo, poco a poco, y con sus propias manos".

"Puse todo, todas las palmas, puse todo, hasta las albercas, las palmeras en su lugar y todo", dijo Rosado.

De hecho, explicó que pese a que la costa de Guerrero se encuentra ubicada en el Océano Pacífico, su playa tenía vegetación característica del Golfo, pues fue él mismo quien plantó toda la flora de los alrededores de su playa.