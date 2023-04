Familia de Julián Figueroa comparte emotivos momentos con su hijo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 13 (EL UNIVERSAL).- José Julián es el hijo de Imelda Garza y el fallecido Julián Figueroa. La familia compartió emotivas imágenes de él junto a su padre en una cuenta de Instagram que lleva el nombre del menor y que es administrada por ellos mismos. Estas imágenes conmovieron a los seguidores de la cuenta y son una muestra del amor y la conexión que existía entre padre e hijo.

Reportes médicos indicaron que el famoso de 27 años perdió la vida a causa de un "infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular". Julián fue hallado sin vida en casa de su madre Maribel Guardia, mientras esta se encontraba en el teatro. El famoso se habría quejado de dolor en el pecho antes de fallecer.

Si bien la actriz rompió el silencio al respecto y contó a medios de comunicación que le tuvo que dar la noticia al menor, agregó que por su edad aún no comprende del todo el fuerte suceso.

"Imelda le dijo que su papá había muerto y que era un ángel, pero todavía no lo entiende obviamente", expresó.

Asimismo, agregó que Julián fue un buen padre: "Es mi amor ese niño y ahora va a ser nuestra labor educarlo y darle alas para volar. Ayer veía una entrevista de Julián donde decía que no sabía si era un buen padre, pero el hijo se le cuelga y le dice ´eres el mejor papá del mundo´. La verdad es que era un gran papá".

En el perfil de Instagram de José Julián se subió un video en el que aparece junto al cantante mientras están en una escuela.

"A quién le dieron una medalla por ser el campeón", dice Julián, a lo que el niño responde "A mí". Posteriormente ambos se despiden de Imelda y Maribel a través del clip.

A un costado de la publicación se lee: "Papito te amo con toda mi alma, fuiste un papá ejemplar, muy amoroso y me dedicaste todo el tiempo que te fue posible, te voy a extrañar muchísimo papi, te amo por siempre".

Asimismo, se les observa compartiendo otros momentos como montando a caballo o nadando en una alberca.

Más recientemente se publicó otra fotografía donde aparecen abrazados, además de otra instantánea en la que se observan caminando de la mano por la playa: "Siempre a mi lado papi, caminando de mi mano. Te amo por siempre".

Ante ello, recibió comentarios de apoyo de sus seguidores: "Tu papá era fan de esta frase, "You'll never walk alone", hoy te la digo a ti, siempre estará junto a ti", "Cuando te veamos grande volveremos a ver a tu papi", "Tienen un ángel tan grande que los cuida desde el cielo ", "Dios les dé pronta resignación y mucha y fortaleza", fueron algunos de los comentarios.