Familia de Madonna pensó que la cantante iba a morir

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- Madonna sorprendió a sus fans al revelarse la noticia de su estado de salud, el cual es delicado tras contraer una infección bacteriana grave que la mantuvo varios días en terapia intensiva, informó este miércoles su representante Guy Oseary en un comunicado difundido en su cuenta de Instagram; su familia llegó a pensar lo peor.

"El sábado 24 de junio, Madonna desarrolló una infección bacteriana grave que hizo que estuviera ingresada por varios días en la UCI. Su salud mejora, pero todavía está bajo cuidado médico. Se espera que se recupere totalmente", se lee.

Estaba previsto que la artista de 64 años iniciara su gira el próximo 15 de julio en Vancouver, Canadá, la cual pretende hacer un repaso de su trayectoria desde su primer álbum, "Madonna", de 1983, hasta el más reciente "Madame X", de 2019; en su show homenajeará a Nueva York, la ciudad donde comenzó todo, y reivindicará los derechos de las personas trans, con una fecha en Nashville (Tennessee, EE.UU.), estado que el pasado 3 de marzo aprobó una ley que prohíbe los espectáculos de "drag queen".

Sin embargo, debido a su estado de salud, The Celebration Tour se aplazará y en breve se anunciarán las nuevas fechas: "En este momento necesita una pausa en todos sus compromisos, lo que incluye el tour", se especificó en el comunicado.

La familia de Madonna decidió mantener en secreto el estado de salud de la cantante ante el temor de perderla, así lo reveló un familiar a DailyMail, confesó que estaban aterrorizados ante la idea de que perdiera la vida: "Su familia se estaba preparando para lo peor".

El medio británico detalló que la llamada reina del pop fue encontrada inconsciente en Nueva York el sábado y llevada de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde según los informes, fue intubada durante la noche.

"Durante los últimos días, nadie sabía realmente en qué dirección iba a tomar esto, y su familia se estaba preparando para lo peor", dijo el pariente, quien agregó que Madonna se ha esforzado mucho durante los últimos meses para afinar los detalles de su gira mundial.

Daily Mail detalló que Lourdes, la hija mayor de la cantante, quien tiene seis hijos, la acompañó durante su hospitalización; además sus cinco hermanos se han unido tras el susto que provocó la artista, quien según el testimonio, no se ha cuidado como debería.

"Ella no ha estado viviendo una vida tan saludable como debería ser para su edad, y se ha estado desgastando durante los últimos meses, piensa que todavía es joven cuando, en realidad, no lo es, cree que es invencible", consideró.