Familia Ocaña busca impedir que dejen libre a policía

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 22 (EL UNIVERSAL).- Augusto Pérez, padre de Octavio Ocaña así como Nerea González, pareja del actor de "Vecinos", que murió el pasado 29 de octubre en una carretera de Cuautitlán Izcalli, buscan llamar la atención de las autoridades municipales para evitar que den libertad a Leopoldo "N", el agente policial que fue detenido por disparar en contra de Octavio.

El día de ayer se dio a conocer la noticia de que fue detenido el policía municipal que habría disparado contra la camioneta de Octavio Ocaña durante la persecución previa a su muerte. En entrevista el padre del actor explica qué fue lo que sucedió.

"Son dos, el que detuvieron fue el que le disparó a mi hijo en la cabeza, le venía disparando a la camioneta, es el que lo bajó y le disparó en la cabeza y lo volvió a subir, junto con su cómplice que está prófugo de la justicia. Él ya está en el reclusorio pero probablemente puede salir porque se amparó y una juez le otorgó seguir su proceso afuera y por eso quiero hacer un escándalo que no va a olvidar nadie", dijo Augusto Pérez en entrevista con EL UNIVERSAL.

Al respecto Nerea González informó que la familia de Octavio no fue notificada sobre la audiencia en la que acordaron la posible fianza para Leopoldo "N" Al parecer una juez otorgó al policía la posibilidad de continuar su proceso en libertad, por lo que esta noche los familiares del intérprete de "Benito Rivers" se presentarán en los Juzgados Penales de Barrientos para buscar que la jueza cambie su veredicto.

"(El caso) Ha avanzado muy bien, en este año la gente pensaba que ya no estábamos haciendo nada porque la fiscalía nos pidió discreción, discreción que les brindamos y al parecer no funcionó pero ya se acabó la discreción, les vamos a contar todo lo que ha pasado en el caso desde que Leopoldo mató a Octavio Ocaña", afirmó Nerea.

Octavio Ocaña tenía 22 años al momento de su muerte el pasado 29 de octubre del 2021. A un mes de su aniversario luctuoso los familiares aseguraron que planean hacer un evento en su memoria y esperan que para entonces ya haya una justicia más clara sobre el caso.

Su papá afirmó que tiene fe en el nuevo fiscal regional de Cuautitlán, Armando Sánchez Gutiérrez, quien fue nombrado este mes.

"Yo ya comprobé que el señor es el que mata a mi hijo, ya lo comprobé y por eso otorgaron dos órdenes de aprehensión por homicidio, ahora que aprobaran que puede seguir el proceso en libertad es lo que no se vale", señaló Pérez.