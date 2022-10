Famosos lamentan que Pablo Lyle haya sido declarado culpable

Amigos y compañeros de Pablo Lyle han mostrado su pesar a través de redes sociales por la situación legal del actor, declarado ayer culpable de homicidio involuntario por la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años y origen cubano en hechos que se remontan a 2019.

La declaración de culpabilidad de homicidio involuntario por parte del jurado propició que los familiares del fallecido lloraran, en lo que supone el fin -a la espera de la sentencia- de un proceso que llevó a Lyle a situación de arresto domiciliario y al pago de una fianza de 50 mil dólares.

El actor mexicano, en el momento de conocerse la declaración de culpabilidad, se mantuvo en calma y sin perder la compostura.

En redes sociales, varios famosos, entre ellos la conductora Andrea Legarreta, lamentó la situación de Pablo, e hizo un llamado a la gente para usar la razón antes de una reacción visceral.

En el mensaje de Andrea Legarreta se lee:

"Lo que yo adoro a Pablo... El dolor y la tristeza que me provoca lo que ha vivido desde hace más de 3 años como resultado de una reacción o impulso erróneo pero tan humano como muchos y que jamás imaginó, ni deseó tan trágico resultado... Dicen que para una guerra se necesitan dos o mas... Aquí el resultado de dos personas que pudieron haber evitado ese enfrentamiento y todo hubiera sido tan distinto... Que nos sirva a todos de lección esta situación tan terrible para las dos familias, que nos recuerde que hay que usar la razón antes de una reacción visceral, pues nos puede cambiar la vida, la de nuestros seres amados y la vida de otros.

Con una fotografía en la que aparece con Lyle, Legarreta aseguró que conoce la buena persona que es Pablo y sabe que nunca querría haber matado a alguien, que está arrepentido y que ha trabajado mucho en mejorar espiritualmente; reiteró en la importancia de poner un alto a nuestros arranques de furia y juntar el corazón, la conciencia y la razón.

"Sé la clase de ser humano que es!! Pablo jamás en su vida hubiera deseado la muerte de alguien y mucho menos provocar algo así... Y sé de su dolor y sufrimiento desde ese fatídico día... Sé también de su arrepentimiento y lo que ha trabajado en su persona espiritualmente en amor y crecimiento... Ha hecho un gran trabajo interior, mental, de aceptación, perdón y de amor... Dios arrope a las dos familias... Es el caso de personas buenas con decisiones equivocadas... Todos los días, todos los días, me topo con personas al volante o en las calles, llenos de violencia, intolerancia o maldad, igual en las redes, obvio en las noticias... Es momento de poner un alto personal a nuestros arranques de furia y juntar el corazón, la conciencia y la razón... Siempre podemos ser mejores... Empecemos por nosotros y nuestras familias! Bendiciones para todos!! #FuerzaPablo", se lee.

Además de Andrea Legarreta, famosas como Sherlyn y Michelle Renaud también postearon un mensaje para Lyle.

Sherlyn escribió:

"Hoy es un día triste. Me duele el corazón por @pablolyle y tambien por la familia del Sr. Quiero platicarles que conocí a Pablo hace muchos años en un proyecto hermoso que fue 'Una familia con suerte', la ficción nos hizo hermanos y la vida nos hizo grandes amigos, Pablo es un hombre bueno, honesto, leal, protector de su familia y de los que ama, un oído atento a cualquier cosa que necesitaras, un hijo amoroso, un padre entregado, un ser humano noble, con un corazón bueno, divertido, talentoso. Me duele mucho que un momento irracional tanto del Sr. como de Pablo haya traído tanto dolor a ambas familias. Un incidente como este no define a las personas, todo mi amor para su familia, y mis oraciones para que regrese pronto a abrazar a sus hijitos, sus hermanos, su papá, su esposa y todos los que lo amamos #fuerzaPablo. Hoy les pido por favor que antes de dormir hagan una oración por él", se lee.

Renaud deseó que Pablo se reencuentre pronto con sus hijos y externó su apoyo a la familia del actor con quien trabajó.

"Me da mucha tristeza todo lo que está viviendo Pablo Lyle. Solo quiero decir que yo trabaje con él muchos meses y conocí a un papá y esposo que da todo por su familia, un gran compañero, muy amoroso y humano como todos. Solo Dios sabe por qué nos pone las pruebas que nos pone, pero quiero externar todo mi apoyo, amor y cariño a Pablo, Ana, sus hijos y toda su familia. Deseo que sea pronto que esté donde tiene que estar, con sus hijos".

Luz Elena González, quien trabajó con Lyle en la telenovela "Una familia con suerte" lamentó la situación por la que atraviesa Lyle, así como todo lo que tuvo que vivir en estos años: "Es lamentable todo lo que está pasando, el arranque, el susto, la reacción, me parece que es lamentable, me apena mucho la situación que está viviendo", compartió.

Pero sobre todo, la actriz reconoce que lo que más le da tristeza es o que tendrá que enfrentar la familia de Pablo, a quien conoció en sus inicios.

"Que triste por él, por su esposa, sus papás y su familia. Trabajamos juntos y no volvimos a coincidir en otro proyecto, pero en lo profesional siempre existió una relación muy linda", aseguró Luz Elena.

Por otra parte, la actriz compartió nunca haber visto a Lyle actuar de forma agresiva, todo lo contrario lo describe como una persona divertida y tranquila.

"Nada que ver, siempre una relación linda, agradable, nunca me imaginé que algo así le fuera a pasar. Fue un proyecto muy divertido, trabajamos muy de la mano y nos divertíamos en ese proyecto tan padre", agregó Luz Elena.

El productor Juan Osorio, quien trabajó con Pablo Lyle en el proyecto "Una familia con suerte", se dijo sumamente triste por el veredicto de culpabilidad que la corte de Miami dio en contra del actor.

El productor aseguró que siempre tuvo una amistad muy cercana con el sinaloense y lejos de verlos como una persona violenta, siempre lo percibió tranquilo.

"Nunca lo ví violento, ni iracundo; sino todo lo contrario, me hablaba de la situación de su pareja, de sus sueños como actor, como ser humano", comentó en entrevista para EL UNIVERSAL.

Sin embargo, el realizador también sabe que los errores que se comenten a lo largo de la vida pueden traer graves consecuencias, y ahora Pablo tendrá que apegarse a la ley.

"Me da mucha tristeza por él, de alguna manera estoy consciente de que él cometió una falta, y consciente de que tiene una factura que pagar, porque uno comete errores", aseguró.

Lyle ha sido declarado culpable por homicidio involuntario, tras un incidente ocurrido en Miami en el 2019, dónde gracias a un vídeo se pudo constatar cómo Pablo Lyle golpeó a un conductor de 63 años, quien días después, falleció en el hospital.

Aunque no justifica las acciones del actor, Osorio cree que su condición como latino, pudo haber sido un factor más para la determinación legal.

"Cuando sucede que uno como latino tiene un error es doble la actitud que se tiene en contra", expresó el productor.

Pese a todo, reiteró el apoyo profesional hacia Lyle, incluso le mandó un mensaje en el que asegura que no importa el tiempo que pase, siempre tendrá un lugar en alguna de sus producciones:

"Pablo siempre tendrá las puertas abiertas en mis proyectos, porque es un gran actor, responsable y profesional, por lo tanto me afecta mucho", agregó Juan Osorio.

Asimismo explicó que tras el accidente que le cambió la vida a Pablo, solían estar en contacto, pero para no entorpecer el proceso dejó de comunicarse con él, aún así reconoció que esta resolución lo afecta en muchos sentidos.

"Es muy difícil opinar pero lo que sí te puedo decir es que conociendo a Pablo está deshecho, le ha cambiado la vida y uno no puede esperar nada agradable del proceso que va a vivir. La gente va a opinar 'como a él no le afecta', pero claro que sí me afecta, es un ser humano", sentenció Juan Osorio.