Famosos que apoyan a Ricky Martin y defienden su honestidad

Ricky Martin no la ha pasado para nada bien este año. La denuncia de su sobrino, de 21 años, por presuntos actos de violencia doméstica, abuso e incesto lo ha mantenido en vilo los últimos meses. Y si bien, desde un primer momento él dijo que se trataban de falsas acusaciones la verdad es que no ha podido evitar el mal trago todo este tiempo.

"Nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las dos últimas semanas, fui víctima de la mentira", reconoció hace un tiempo Ricky Martin. Hace cerca de tres meses fue absuelto de los cargos luego de que se comprobara que decía la verdad. Fue así como en el medio de un proceso devastador el Tribunal de Primera Instancia de San Juan terminó por archivar el caso.

Pero el boricua no enfrentó todo esto solo. Tanto su marido, Jwan Yosef como sus hijos lo acompañaron en todo momento. Nunca le soltaron la mano. Pero además de sus seres más cercanos, el cantante también contó con el apoyo de varios famosos que defendieron su honestidad. Desde las redes sociales hay varios que le expresaron su sustento desde el inicio.

Quiénes son los 7 famosos que apoyan a Ricky Martin

Alejandro Sanz fue uno de los primeros en abrazar a su amigo. "Felicidades hermano. Te abrazo fuerte", escribió el español el día en que se conoció la noticia de que finalmente quedaba liberado de culpa y cargo. Roberto Manrique, un famoso actor ecuatoriano también le dedicó unas palabras desde Instagram: "No podía ser de otra manera".

Estos no son los únicos dos famosos que apoyan a Ricky Martin, Luis Fonsi fue otro de los que no le soltó la mano. "LA VERDAD SIEMPRE TRIUNFA. Abrazo hermano", escribió el boricua. En tanto que Laura Pausini le dijo que ella estará "siempre a tu lado" y el cantante Pablo Alborán le ofreció sus "abrazos infinitos!!!!!" .

"¡La verdad prevalece!", parecía gritar Eva Longoria cuando Ricky Martin publicó el archivo de la orden de protección solicitada por su sobrino. "Adelante... un abrazo", agregaba su compatriota Roselyn Sánchez. Y si bien hasta aquí ya llevamos 7 artistas que lo siguen acompañando también se sumaron con sus mensajes Jason Canela y Cristian de la Fuente.