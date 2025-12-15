FAMOSOS QUE HA INVITADO BAD BUNNY A "LA CASITA"
La gira mundial de Bad Bunny, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", ha conmocionado a la capital mexicana y a todo el país.
A lo largo de los conciertos que ha ofrecido el cantante puertorriqueño en la CDMX, hemos visto a una variedad de influencers, artistas y celebridades subir a la famosa casita, teniendo la oportunidad de convivir con el reggaetonero y disfrutar del show en primera fila.
La noche del 11 de diciembre se vio a la actriz mexicana, Bárbara de Regil, bailar y cantar desde el escenario, donde también mandó saludos a todos los fans que la reconocieron.
Asimismo, otros clips difundidos en redes sociales mostraron a Diego Boneta, conocido por "Luis Miguel: la serie"; y a la actriz Ana de la Reguera, a quien se le vio saludando de beso al cantante.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Por su parte, la noche del 12 de diciembre la actriz y cantante, Karol Sevilla, fue señalada por parecer estar disfrutando al máximo el concierto del puertorriqueño.
Esa misma noche también se pudo ver a la conductora de televisión, Galilea Montijo; a la influencer, Manelyk; y al creador de contenido mexicano, Luisito Comunica, junto con su novia, Ary Tenorio.
no te pierdas estas noticias
Netflix en enero 2026: Todos los estrenos en México
El Universal
Bridgerton temporada 4 y Agatha Christie se suman a la oferta de Netflix en enero 2026
Cristiano Ronaldo podría sumarse a la saga Rápidos y Furiosos
El Universal
El actor Vin Diesel y el futbolista Cristiano Ronaldo podrían trabajar juntos en la próxima película de Rápidos y Furiosos
Roberto Carlos sufre accidente automovilístico en Brasil
El Universal
Tras un accidente automovilístico en Brasil, Roberto Carlos y otras personas son trasladadas a un hospital en Gramado. Actualización sobre su estado de salud y próximos planes de gira mundial.