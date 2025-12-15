logo pulso
FAMOSOS QUE HA INVITADO BAD BUNNY A "LA CASITA"

Por EFE

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
FAMOSOS QUE HA INVITADO BAD BUNNY A "LA CASITA"

La gira mundial de Bad Bunny, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", ha conmocionado a la capital mexicana y a todo el país.

A lo largo de los conciertos que ha ofrecido el cantante puertorriqueño en la CDMX, hemos visto a una variedad de influencers, artistas y celebridades subir a la famosa casita, teniendo la oportunidad de convivir con el reggaetonero y disfrutar del show en primera fila.

La noche del 11 de diciembre se vio a la actriz mexicana, Bárbara de Regil, bailar y cantar desde el escenario, donde también mandó saludos a todos los fans que la reconocieron.

Asimismo, otros clips difundidos en redes sociales mostraron a Diego Boneta, conocido por "Luis Miguel: la serie"; y a la actriz Ana de la Reguera, a quien se le vio saludando de beso al cantante.

Por su parte, la noche del 12 de diciembre la actriz y cantante, Karol Sevilla, fue señalada por parecer estar disfrutando al máximo el concierto del puertorriqueño.

Esa misma noche también se pudo ver a la conductora de televisión, Galilea Montijo; a la influencer, Manelyk; y al creador de contenido mexicano, Luisito Comunica, junto con su novia, Ary Tenorio.

