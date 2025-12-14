Hampones se apoderan de ventas de una florería
CIUDAD VALLES.- Amantes de lo ajeno ingresaron a una florería ubicada en la zona centro de Ciudad Valles y hurtaron alrededor de 10 mil pesos en efectivo.
Este sábado, poco después del amanecer, policías de diferentes corporaciones acudieron a la calle Carranza, esquina con Escontría, tras recibir el reporte de un robo a negocio.
Al llegar, confirmaron la situación, ya que el atraco ocurrió en una florería que tenía la cortina de acero abierta y la puerta de vidrio rota.
La persona a cargo del negocio refirió que probablemente el robo se registró horas antes, pero se percató de lo sucedido hasta que arribó al lugar para reanudar sus labores.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Mencionó que lo único que se llevaron fue el dinero de las ventas, el cual asciende aproximadamente a 10 mil pesos en efectivo. Los policías recabaron información y recomendaron a la afectada interponer la denuncia correspondiente para que se investigue el caso y se castigue a quien resulte responsable.
no te pierdas estas noticias
Fotos | Aparatosa volcadura en la 57 deja un herido
Redacción
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, quienes liberaron al conductor de la cabina
Una mujer resulta herida en accidente del Periférico
Redacción
Le pegó con su camioneta a un carro y luego se impactó contra un poste de luz