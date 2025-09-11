logo pulso
Fans de Oasis en CDMX esperan afuera de su hotel por un autógrafo

Decenas de seguidores se reúnen en lujoso hotel antes del concierto

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 04:36 p.m.
Fans de Oasis en CDMX esperan afuera de su hotel por un autógrafo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La banda de rock Oasis está a solo un día de subir al escenario del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (CDMX) este 12 y 13 de septiembre de para ofrecer una de las presentaciones más esperadas del año. Antes del show, decenas de seguidores ya aguardan afuera del The Ritz-Carlton, uno de los hoteles más lujosos de la capital, donde podrían estar hospedados los integrantes de la banda británica.

Aunque no hay una confirmación oficial de que Liam y Noel Gallagher se encuentren en el lugar, uno de los guitarristas del grupo, Andy Bell, ya fue visto en las escaleras eléctricas, saludando a las aproximadamente 30 personas reunidas bajo un cielo nublado.

Una de ellas es Paula Baz, psicóloga de 45 años originaria de Buenos Aires, Argentina, viajó hasta México para ver a Oasis. Ha seguido a la banda por Los Ángeles y ahora en CDMX. Ella calcula haber gastado cerca de 4 mil dólares en su travesía, una inversión que, asegura, ha valido cada centavo.

Con carteles, playeras, discos y vinilos en mano, los fans se han colocado al costado izquierdo del edificio, con la esperanza de ver a sus ídolos de cerca. Incluso tienen una agenda definida: mañana, viernes 12 de septiembre, planean partir hacia el Estadio GNP alrededor del mediodía.

Liam Gallagher estaría en otro hotel

Entre los rumores que circulan entre los seguidores está la teoría de que los hermanos Gallagher eligieron distintos hoteles. Se especula que Noel se hospeda en The Ritz-Carlton, mientras que Liam habría optado por The Four Seasons, ubicado a solo unas calles del primero.

La sospecha surgió cuando algunos fans vieron al guardaespaldas de Liam en calles cercanas a ese hotel. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la zona de la Estela de Luz, no hay vallas ni proyecciones especiales para resguardar a los artistas, lo que sugiere que mantienen un perfil bajo antes del esperado concierto.

