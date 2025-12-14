Fátima Bosch se siente más fuerte que nunca en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., diciembre 14 (EL UNIVERSAL)-. Previo a su recorrido de bienvenida por las calles de Villahermosa, Fátima Bosch Fernández. Miss Universo 2025 sostuvo un breve encuentro con la prensa, donde aseguró que hoy se siente más fuerte que nunca.

Durante la conferencia de prensa, la tabasqueña presentó a Trino Orozco, quien es el diseñador de los vestidos que uso para ganar la corona en México y Tailandia, afirmando que es el mejor de todo el país, destacando el talento que tiene para confeccionar sus outfits que ha usado desde que participa en Miss Universo.

Fátima Bosch Fernández, se dijo contenta y feliz de regresar a casa y sentir el cariño de su familia, amigos y de todos los tabasqueños.

Entre bromas y risas Fátima Bosch aseguró que la lectura de crecimiento personal que leyó en su adolescencia la ha ayudado a salir adelante en todo lo que le ha pasado ahora como Miss Universo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Yo creo que he aprendido a ser más fuerte de los que pensé y que todos los libros de crecimiento personal que leí en mi pubertad están funcionando, por las acciones que he estado teniendo, así que yo les recomiendo a todos que dos años de su vida le dediquen a leer puras cosas de crecimiento personal y espiritual, porque uno nunca sabe en qué momento la vida te manda un eventito canónico, y entonces estas preparado para enfrentarlo de la mejor manera", señaló.

Al término de la conferencia de prensa, Fátima Bosch recibió flores, una virgen, una banda bordada y otros obsequios de los tabasqueños.