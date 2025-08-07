FC Cincinnati busca avanzar en la Leagues Cup ante Chivas
Chivas busca su primera victoria en la Leagues Cup ante un FC Cincinnati motivado por avanzar en el torneo
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La fase regular de la Leagues Cup está por terminar, el FC Cincinnati y las Chivas se miden en la jornada 3 del torneo binacional, donde los de la MLS todavía sueñen con meterse a la siguiente ronda, cosa a la que el Rebaño no aspira.
El cuadro de Cincinnati llega con la misión de ganar el juego, pero también deberá de esperar los resultados de los demás duelos para poder confirmar si estarán o no en la próxima ronda del torneo. De momento, cuentan con cuatro unidades, por lo que el triunfo en los 90 minutos es vital.
Los rojiblancos solamente juegan por el orgullo, no tienen ninguna posibilidad de avanzar y seguramente utilizarán un cuadro alterno. Lo que sí pueden conseguir las Chivas es su primera victoria en esta competencia, pero deben de hacerlo en los 90 minutos.
no te pierdas estas noticias
FC Cincinnati busca avanzar en la Leagues Cup ante Chivas
El Universal
Chivas busca su primera victoria en la Leagues Cup ante un FC Cincinnati motivado por avanzar en el torneo
Susana Baca, Enrique Bunbury y Pandora entre los galardonados con el Premio a la Excelencia Musical
AP
La Academia Latina de la Grabación premiará a destacados artistas en Las Vegas
Precio del dólar cierra en 18.63 pesos hoy
El Universal
El Banco de México anuncia recorte de la tasa de interés a 7.75%, generando expectativas en los mercados financieros.