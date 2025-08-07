logo pulso
FC Cincinnati busca avanzar en la Leagues Cup ante Chivas

Chivas busca su primera victoria en la Leagues Cup ante un FC Cincinnati motivado por avanzar en el torneo

Por El Universal

Agosto 07, 2025 05:24 p.m.
A
FC Cincinnati busca avanzar en la Leagues Cup ante Chivas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La fase regular de la Leagues Cup está por terminar, el FC Cincinnati y las Chivas se miden en la jornada 3 del torneo binacional, donde los de la MLS todavía sueñen con meterse a la siguiente ronda, cosa a la que el Rebaño no aspira.

El cuadro de Cincinnati llega con la misión de ganar el juego, pero también deberá de esperar los resultados de los demás duelos para poder confirmar si estarán o no en la próxima ronda del torneo. De momento, cuentan con cuatro unidades, por lo que el triunfo en los 90 minutos es vital.

Los rojiblancos solamente juegan por el orgullo, no tienen ninguna posibilidad de avanzar y seguramente utilizarán un cuadro alterno. Lo que sí pueden conseguir las Chivas es su primera victoria en esta competencia, pero deben de hacerlo en los 90 minutos.

SLP

El Universal

