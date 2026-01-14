Fernando Carrillo explica razón de su ruptura con Delcy Rodríguez
El actor Fernando Carrillo revela por qué terminó su relación con Delcy Rodríguez
A
no te pierdas estas noticias
Fernando Carrillo explica razón de su ruptura con Delcy Rodríguez
SLP
El Universal
El actor Fernando Carrillo revela por qué terminó su relación con Delcy Rodríguez
Andrea Legarreta encuentra un nuevo amor en Luis Carlos Origel
SLP
El Universal
Tras años de soltería, Andrea Legarreta se deja ver con su nuevo amor, Luis Carlos Origel
Gael García Bernal recibe la Orden de las Artes y las Letras de Francia
SLP
El Universal
La embajadora de Francia en México entrega la distinción al actor por su destacada carrera cinematográfica y valores promovidos.