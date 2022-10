FIN A RUMORES

Ciudad de México. - Eiza González aprovechó sus redes sociales para desmentir los rumores sobre si ella será la nueva Elektra en la serie “Daredevil”.

“Siento que simplemente voy a quitarme esto del camino porque, uno, estoy confundida por la cantidad de odio que ha generado y dos, siento que le ahorra energía a la gente. No, no he sido elegida como Elektra en ‘Daredevil’. Ya tengo un contrato de exclusividad de serie en curso para ‘3 Body Problem’. De nada”, señaló.

Además, pidió a los usuarios que están en contra de que ella protagonice un personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, que dejen de mandarle mensajes negativos, en especial cuando están basados en especulaciones.

“Agradecería poder vivir libre de mensajes negativos sobre mí por ¿interpretar/robar? un personaje del que no sé nada. Gracias y les deseo lo mejor a todos”, comentó.

Al negar los rumores sobre su participación en la serie de Marvel, la actriz mexicana solo deseó lo mejor para el reparto de la serie y dijo que la vería; además, aseguró que en un futuro espera poder interpretar a una superheroína “en algún momento de mi carrera y sería muy divertido y sería un honor ser considerada para ello”.

El rumor original surgió de una publicación en un foro de Reddit donde se decía que Eiza González sería “Elektra”, anuncio que se haría en la Comic Con de San Diego 2022 de julio pasado, algo que no sucedió. Sin embargo, a pesar de que no se dio tal noticia, hubo una reacción negativa hacia la actriz, atacando principalmente sus capacidades interpretativas y al hecho de que una actriz latina fuese a interpretar a un personaje de origen griego.