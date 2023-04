Fiscales desestimaron formalmente cargo contra Alec Baldwin por muerte en set

Fiscales de Nuevo México desestimaron formalmente un cargo de homicidio culposo contra Alec Baldwin por el tiroteo por el que falleció una directora de fotografía en 2021 en el plató de la película de vaqueros "Rust", argumentando nuevas evidencias y la necesidad de más tiempo para investigar.

En un impresionante vuelco en el caso del actor de 65 años, los fiscales especiales Kari Morrisey y Jason Lewis presentaron el viernes la notificación para desestimar el único cargo contra Baldwin en el Tribunal de Distrito estatal en Santa Fe. La notificación señala que la investigación sigue en curso.

Un cargo por homicidio involuntario contra la supervisora de armas de la película, Hannah Gutiérrez Reed, no ha cambiado.

Una audiencia en línea estaba programada el viernes en el Tribunal de Distrito estatal en el caso contra Gutiérrez Reed. Inicialmente la audiencia iba a incluir el caso contra Baldwin, pero esto se canceló después de que se desestimó el cargo contra el actor.

El documento presentado el viernes en la corte hizo eco de declaraciones previas de los fiscales sobre que se habían descubierto nuevos hechos en la investigación que requerían una inspección mayor y análisis forense, además quedaba poco tiempo para las audiencias para presentar evidencias que iban a comenzar el 3 de mayo.

El jueves los fiscales especiales dijeron que la decisión "no absuelve al señor Baldwin de culpabilidad penal y se pueden volver a presentar cargos". Los fiscales rechazaron hacer otras declaraciones.

Los abogados de Baldwin fueron los primeros en anunciar que los fiscales estaban cambiando de rumbo, en un giro brusco para la luminaria de Hollywood, quien hace solo unos meses enfrentaba la posibilidad de una sentencia de prisión de un año.

"Nos complace la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y apoyamos una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente", dijeron en un comunicado los abogados de Baldwin, Luke Nikas y Alex Spiro.

Baldwin apuntaba con un arma de fuego a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un ensayo cuando el arma se disparó, matando a Hutchins e hiriendo al director Joel Souza.

Baldwin ha dicho que el arma se disparó accidentalmente y que él no tiró del gatillo. Un informe forense del FBI encontró que el arma no se podría haber disparado a menos que se tirara del gatillo.

En marzo, el coordinador de seguridad y asistente de dirección de "Rust", David Halls, no impugnó una condena por manejo inseguro de un arma de fuego y una sentencia suspendida de seis meses de libertad condicional. Aceptó cooperar en más investigaciones sobre el tiroteo fatal.

Un abogado defensor de Halls dijo el viernes que está feliz por Baldwin y también desea lo mejor para la familia Hutchins.

"El señor Halls nunca creyó que el señor Baldwin debiera ser acusado de un delito. Fue un trágico accidente que se resuelve mejor fuera de un tribunal penal", dijo la abogada defensora Lisa Torraco en un correo electrónico.

Cuando se anunciaron los cargos de homicidio involuntario en enero, la fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, dijo que el caso se trataba de justicia igual ante la ley y responsabilidad por la muerte de Hutchins, independientemente de la fama o la fortuna de los involucrados. Ella dijo que la muerte de la directora de fotografía nacida en Ucrania fue trágica y prevenible.

Un nuevo equipo legal se hizo cargo de las acusaciones contra Baldwin y Gutiérrez-Reed a fines de marzo, luego de que la fiscal especial designada originalmente para el caso renunciara.

Desestimar el cargo contra Baldwin, quien también es coproductor de "Rust", cambia abruptamente el tenor de la investigación, dijo John Day, un abogado penal que se desempeña en Santa Fe y no está involucrado en el caso.

"Da la impresión de que las personas que están siendo responsabilizadas son las personas en el eslabón más bajo de la cadena", dijo Day. "Es muy diferente de lo que dijo la fiscal original".

Cuando se supo que se retiraría el cargo contra Baldwin, el actor estaba en Yellowstone Film Ranch en el plató para retomar la producción de "Rust". Los preparativos para la nueva etapa de la filmación del filme estaban en marcha el jueves en su nueva ubicación en Montana, 18 meses después de que se frenara el rodaje, dijo un representante de Rust Movie Productions.

Los abogados de Gutiérrez-Reed dijeron que esperan que sea exonerada en el proceso judicial.

"La verdad sobre lo que sucedió saldrá a la luz y las preguntas para las que hemos buscado respuestas durante mucho tiempo serán respondidas", dijeron los abogados, Jason Bowles y Todd Bullion, en un comunicado.

El caso contra Baldwin ya había ido disminuyendo. Previamente, se había desestimado una agravante por arma de fuego al cargo de homicidio culposo, lo que redujo la sentencia máxima a prisión de cinco años a 18 meses.

La carrera de Baldwin, que abarca cuatro décadas, incluye el éxito de taquilla "The Hunt for Red October" ("La caza del Octubre Rojo") y un papel protagónico en la comedia "30 Rock", así como apariciones en "The Departed" ("Infiltrados") de Martin Scorsese y una adaptación cinematográfica de "Glengary Glen Ross" ("Glengarry Glen Ross: Éxito a cualquier precio") de David Mamet. En los últimos años, Baldwin fue conocido por su imitación del expresidente Donald Trump en "Saturday Night Live".

El actor ha trabajado poco desde el tiroteo, pero no estuvo oculto. Se mantuvo activo en redes sociales, haciendo videos de Instagram, publicando entrevistas en podcasts y fotos de su esposa y sus siete hijos.

Los planes para reanudar la filmación fueron esbozados el año pasado por el viudo de la directora de fotografía, Matthew Hutchins, en un acuerdo legal propuesto para la demanda por homicidio culposo por el que es ahora productor ejecutivo. Souza ha dicho que volverá a dirigir "Rust" para honrar el legado de Halyna Hutchins.

A pesar del acuerdo legal, los abogados de la familia Hutchins se dijeron complacidos con los cargos penales contra Baldwin cuando se presentaron. No tenían comentarios inmediatos sobre la desestimación del cargo el jueves.

Después de una exhaustiva revisión de seguridad por parte de los reguladores en Nuevo México, que detalló quejas ignoradas y fallas antes de la muerte de Hutchins en octubre de 2021, la productora del filme acordó pagar una multa de 100.000 dólares.

Baldwin no ha viajado a Nuevo México para comparecer ante el tribunal, pues no se lo exige la ley estatal. Las audiencias probatorias se habían programado para el próximo mes para determinar si se podía proceder con el juicio.