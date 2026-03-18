Flor Vigna sustituye a Samadhi Zendejas en Supernova Génesis

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).-

ya tiene contrincante en "

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", laquien subirá elpara ocupar el lugar que la, dejó libre.La noticia se dio a conocer esta noche, en un, en el que además se presentó al cantantecomo el nuevoVigna no es ninguna improvisada en este tipo de eventos, es, hasta ahora, en su país y tiene una trayectoria en la pantalla chica y laOriginario de, Flor es, modelo, cantante y bailarina. Ha participado encomo "Mi hermano es un clon", y múltiples programas de televisión como "Mundos opuestos".En el terreno musical, Flor debutó en 2021 en plataformas digitales como, donde comenzó a publicar su. Actualmente tiene 112 mil suscriptores en su canal oficial y supera los 186 mil oyentes en, aunque todavía no ha lanzado ningún disco.se suma a Supernova Genesis"Supernova Genésis" no sólo tendrá espectáculos de pelea, también musicales.Hace algunas semanas, losdelanunciaron la participación depara amenizar el, ahora, se anunció que el sonorense no estará solo.también subirá alpara interpretar varios de sus, como "Tu boda", "Madonnna" o "Volver al futuro".Else realizará el próximoen la, y será transmitido en vivo a través de