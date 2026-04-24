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Florinda Meza aconseja a Ángela Aguilar sobre matrimonio duradero

Ángela Aguilar y Christian Nodal enfrentan rumores de crisis; Meza les brinda apoyo y consejos.

Por El Universal

Abril 24, 2026 02:20 p.m.
A
Florinda Meza aconseja a Ángela Aguilar sobre matrimonio duradero

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).-

Florinda Meza
no hace caso a quienes la comparan con Ángela Aguilar

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y por haber sido, para algunos "la tercera en discordia", la actriz, y viuda de Roberto Gómez Bolaños le dio un par de consejos a Ángela para poder tener un matrimonio largo con Christian Nodal.
Florinda compartió 37 años con Bolaños, hasta el fallecimiento del comediante en 2014, y aunque ella asegura que nunca vivieron una crisis como pareja, consideró que la crisis real entre ellos fue los problemas de salud de él.
"Es doloroso cómo se va consumiendo tu pareja", admitió.
Aunque los problemas que existieron entre Florinda y Roberto fueron sobre todo de salud, Florinda le compartió a Ángela un par de consejos que daba su abuela para mantener a flote un matrimonio.
"Nunca dures más de media horaenojada con tu marido", dijo, y agregó:
"Jamás vayas a la cama enojada con tu marido".
Florinda aseguró que no se enteró de nada sobre las su críticas o señalamientos que recibió en redes; y agregó que seguirá haciendo lo que siempre ha hecho, defender a las mujeres.
"La vida es un poco difícil siendo mujer", reflexionó.
Ángela Aguilar y Christian Nodal han dado de qué hablar en horas recientes luego de reaparecer en redes juntos y felices en medio de versiones que crisis y separación.

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