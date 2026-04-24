Florinda Meza aconseja a Ángela Aguilar sobre matrimonio duradero

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).-

no hace caso a quienes la comparan con

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y por haber sido, para algunos "la tercera en discordia", la actriz, y viuda dele dio un par de consejos a Ángela para poder tener un matrimonio largo concompartiócon Bolaños, hasta el fallecimiento del comediante en 2014, y aunque ella asegura que nunca vivieron una crisis como pareja, consideró que laentre ellos fue losde él."Escómo se va consumiendo tu pareja", admitió.Aunque los problemas que existieron entrefueron sobre todo de salud,le compartió a Ángela un par de consejos que daba su abuela para mantener a flote un matrimonio.más decon tu", dijo, y agregó:a la camacon tu".aseguró que no se enteró de nada sobre las su críticas o señalamientos que recibió en redes; y agregó que seguirá haciendo lo que siempre ha hecho, defender a las mujeres."La vida es un poco difícil siendo mujer", reflexionó.han dado de qué hablar en horas recientes luego de reaparecer en redes juntos y felices en medio de versiones que