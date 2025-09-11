Florinda Meza: sin culpa en la ruptura de Chespirito y Graciela

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La actriz Florinda Meza habla fuerte y claro: nunca ha sentido resentimientos o culpa por la separación entre Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", y Graciela Fernández, pues asegura, el quiebre de ese matrimonio ocurrió antes de que ella apareciera.

Florinda, además de descalificar por completo la bioserie "Sin querer queriendo", sentenció el linchamiento que ha recibido en redes sociales, donde se armó un debate sobre la supuesta infidelidad de Chespirito con Florinda.

"Nunca me llegué a sentir culpable", confesó en entrevista con Adela Micha; la actriz que le dio vida a "Doña Florinda" en "El Chavo del 8", aseguró que ella no fue la generadora de que ese matrimonio se desbaratara, incluso, afirmó, tuvo el apoyo de los hermanos de Roberto.

Recordó lo que una vez le dijo Graciela vía telefónica:

"Mi coraje no es contigo, mi coraje es con Roberto".

Meza, reiteró que Graciela era una buena mujer con quien se llegó a llevar bien, incluso hasta bailaron juntas en una fiesta familiar, pues cuando se calmaron las aguas, Florinda convivió por completo con los hijos y nietos de Chespirito, esto, después de que Roberto saliera y regresara varias veces a su casa con Graciela.

Florinda Meza responde a la versión de que es una de las mujeres más odiadas

Cuando Adela Micha le dijo que, según su indagatoria en redes, ella sería la tercera mujer más odiada de México (después de Ángela Aguilar y Karla Panini), por supuestamente haber "roto un matrimonio", Meza dijo sin tapujos:

"¡Válgame Dios!, entonces qué diríamos de los hijos de Roberto, qué bueno que no están en este medio, porque imagínate, no son vidas ejemplares".

Florinda, quien compartió durante 40 años su vida con Roberto, lamentó la ola de críticas que recibió en redes a raíz de la serie "Sin querer queriendo" y de entrevistas viejas que según ella fueron sacadas de contexto, pues afirmó que se quiso manipular en redes sólo poniendo fragmentos.

"Sufrí un linchamiento descarnado", admitió, y se aplaudió así misma, por ser una mujer fuerte que se ha sabido levantar de las adversidades, sobre todo de la muerte de Chespirito, a quien le sigue llorando todos los días.