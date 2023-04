Fotogalería: Con "Mijares Sinfónico", inicia el "Festival San Luis en Primavera"

Con el concierto de Manuel Mijares y con apoyo de orquesta sinfónica, inició el concierto de arranque del Festival San Luis en Primavera, que el alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos inauguró en la Plaza de los Fundadores.

Entre otras melodías, el repertorio incluye melodías como "Sí me tenías", "Para amarnos más", "El privilegio de amar", "Bella", "Baño de mujeres", "Corazón salvaje", "No se murió el amor", "No hace falta" y "Soldado del amor".

El inicio del festival en el recinto de la Plaza de los Fundadores incluyó una apertura de Ryukyukoku, Matsuri Daiko México, tambores de okinawa, como parte de las actuaciones de grupos artísticos de Japón como país invitado.