Función especial de Amores Perros en Bellas Artes

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Hace 25 años se lanzó una película que rompió con todo lo que se hacía de cine mexicano hasta el momento. Primero cautivó a Cannes, donde fue multipremiada; después convirtió de golpe y porrazo, en unos días, en estrella mundial a su protagonista, Gael García Bernal, cuyos ojos penetrantes, de acuerdo con la prensa europea del momento, lo decían todo.

"Amores perros" fue la ópera prima de Alejandro González Iñárritu, conocido hasta entonces por su paso como locutor en la estación WFM, y después por su entrada al mundo publicitario, siendo encargado de las cortinillas promocionales del Canal 5.

Pero siempre había querido hacer cine. De hecho trabó amistad con Daniela Michel, entonces de las Jornadas de Cortometraje en Cineteca Nacional y por ese entonces conoció al escritor Guillermo Arriaga, quien traía bajo el brazo una historia llamada inicialmente "Gato negro, gato blanco" y cuya trama entrelazaba tres historias.

Por fin en 1999, inició el rodaje de "Amores perros" en locaciones de la Ciudad de México. La primera escena fue la del personaje de Adriana Barraza (Babel) y sus hijos, interpretados por Gael y Marco Pérez (Gloria).

La secuencia del choque, fotografiada por Rodrigo Prieto, casi acaba en tragedia debido a uno que otro "chismoso" que deseaba ver cómo se realizaba la película, pese a las advertencias del equipo de alejarse.

En el 2000 llegó a Cannes y comenzó a hacer ruido. A mediados de ese mismo año, "Amores perros" vio la luz en salas mexicanas, donde contabilizó más de dos millones de espectadores y, un año después, fue nominada al Oscar en la entonces categoría de Película en Lengua Extranjera.

Ahora, un cuarto de siglo después, en una versión remasterizada y restaurada en su imagen y sonido bajo la supervisión del propio González Iñárritu, la película tendrá una función en el Palacio de Bellas Artes, donde conquistó, en su momento, 11 premios Ariel.

¿Cuándo será la proyección especial de "Amores Perros"?

La función, con la que celebrarán sus primeros 25 años, se realizará el próximo lunes 6 de octubre a las 19:00 horas, tras lo cual habrá un concierto con la presencia del compositor del score original Gustavo Santaolalla, lo cual nunca ha pasado.

Será este martes, a partir de las 11:00 horas, cuando los boletos salgan a la venta. Esta será una proyección única por lo que se espera que la demanda de las entradas sea muy alta.

En paralelo, está por anunciarse la salida del soundtrack original en vinilo. Apenas el sábado pasado la cinta fue reconocida en la entrega del Ariel.

"Amores perros", en la que también actúan Vanessa Bauche, Goya Toledo, Humberto Busto, Alvaro Guerrero, Emilio Echeverría y Jorge Salinas, volverá a aullar a un lado de la Alameda Central.