Juan Gabriel: serie documental llega a Netflix

La serie documental 'Juan Gabriel: debo, puedo y quiero' muestra la vida privada del icónico cantautor

Por El Universal

Septiembre 24, 2025 05:16 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La voz de Juanga suena tranquila y su reflejo en un espejo lo muestra apuntando con una cámara de video: "Se está haciendo un video, para cuando yo no esté en este planeta, para dejarlo como un testimonio´."

Y entonces comienza una lluvia de imágenes de su vida, de él invitando a un niño pequeño a hacer sus primeros pasos; junto al mar, en su vida cotidiana y conciertos.

"He querido así compartirlo con ustedes", remata el audio.

Así son los primeros segundos que se han dado a conocer este miércoles de "Juan Gabriel: debo, puedo y quiero", serie documental que llegará a Netflix el próximo 30 de octubre.

Todo lo que se verá y oirá en los cuatro episodios que conforman la producción fue extraído de los archivos personales del intérprete de "Querida" y "Amor eterno", bajo la dirección de la realizadora María José Cuevas ("Bellas de noche").

"Nos dejó toda su vida", se lee en una leyenda que acompaña al adelanto visual.

La sinopsis oficial de "Juan Gabriel: debo, puedo y quiero" señala que se trata de videos inéditos que muestran la genialidad, los sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantautor.

La primera noticia de la producción sobre el "Divo de Ciudad Juárez" se dio en junio de 2023, cuando Netflix anunció que se había llegado a un acuerdo para producir un documental.

El cantante de "Siempre en mi mente" y "El Noa Noa" falleció el 28 de agosto de 2016, a los 66 años de vida y con más de cuatro décadas de trayectoria. Todavía alcanzó a ver la bioserie "Hasta que te conocí", la cual era una recreación con el actor Julián Román como protagonista.

Para la nueva propuesta Cuevas volvió a hacer mancuerna con la productora Laura Woldenberg, quien ha estado detrás de documentales como "Las tres muertes de Marisela Escobedo" y la serie "Zona Divas", sobre el caso de la página de scorts, algunas de cuyas integrantes fueron asesinadas.

El impacto de Juan Gabriel en la actualidad se pudo calibrar en dos momentos recientes: cuando en septiembre pasado asistieron 3 mil personas a la Cineteca Nacional que proyectó al aire libre su concierto en Bellas Artes, así como en mayo de este año, fecha en que la cadena Cinemex proyectó por dos semanas otro concierto, el cual registro un cuarto de millón de boletos vendidos.

